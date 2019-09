Leverer boliger til populært TV2-program: 15 anholdt på dansk millionærs byggeri

Ved du noget? Send journalisten bag historien dit tip her.

På sin hjemmeside praler millionæren Jesper Skovsgaard med sine millionsponsorater af TV2 programmet 'Nybyggerne', men på sin byggeplads i Urtehaven i nybyggerområdet Nærheden ved Hedehusene, er der knap så ordnede forhold.

22. august slog Københavns Vestegns Politi i samarbejde med Arbejdstilsynet og Skattestyrelsen til mod en byggeplads i udviklingsområdet kaldet Nærheden ved Hedehusene i en koordineret aktion mod social dumping.

Ved aktionen forsøgte en gruppe håndværkere at flygte fra stedet.

I den forbindelse blev 15 ukrainere kort efter anholdt.

Ved anholdelsen var de alle i ført arbejdstøj. De 15 mand fik hver i sær en bøde på 3000 kroner og blev ved Retten i Glostrup fængslet i 20 dage indtil de kan udvises af landet.

Dansk byggemillionær bygherre

Nu kan Ekstra Bladet fortælle, at bygherren for byggepladsen, hvor ukrainerne blev anholdt, er den danske mangemillionær og byggematador Jesper Skovsgaard.

Jesper Skovsgaard ejer grunden via sit selskab 2E Group A/S, der gennem datterselskabet 2E Bolig udvikler og sælger nybyggede boliger i hele landet.

Samtidig er Jesper Skovsgaard bestyrelsesformand og medejer af 'Dansk Totalentreprise, Aalborg A/S', der er hyret af 2E som hovedentreprenør på byggeriet og har det daglige ansvar for byggepladsen.

Efterforskes af politiet En aktindsigt Ekstra Bladet har søgt i Arbejdstilsynets tilsynsrapport viser, at de 15 ukrainere ved kontrolbesøget arbejdede for den polske virksomhed Damor Serwiss Sp z.o.o.. Den polske underleverandør til arbejdet på Jesper Skovsgaards byggeplads var hyret af det danske firma 4100 Multiservice, der igen var hyret af Copenhagen M2 ApS, der via PCJ Enterprise ultimativt arbejder for hovedentreprenøren Dansk Totalentreprise. Ekstra Bladet har været i kontakt med samtlige firmaer vi har kunne identificere i kæden. De bedyrer alle, at de havde deres kontrakter i orden og er blevet ført bag lyset af efterfølgende led. Det har ikke været muligt at få en kommentar fra Damor Serwiss Sp z.o.o.. Direktør i Dansk Totalentreprise Peter Bersang Kristensen oplyser, at PCJ Enterprise, 4100 Multiservice, Copenhagen M2 ApS og Damor Serwiss Sp z.o.o. alle er bortvist fra byggepladsen. Ekstra Bladet har været i kontakt med Københavns Vestegns Politi, der oplyser at politiet i denne type sager også går efter arbejdsgiverne. Politiet ønsker dog af hensyn til efterforskningen ikke at uddybe yderligere. Vis mere Luk

Hos 3F har man kun hovedrysten tilovers for sagen.

- Det er fuldstændig grotesk, at der er 15 ukrainere der bliver anholdt, mens de udfører ulovligt murerarbejde på en dansk arbejdsplads. Det er dybt forkasteligt, lyder den sønderlemmende kritik fra faglig sekretær i 3F Rasmus Kreutzmann 3F BJMF.

- Det virker til, at bygherren og hovedentreprenøren i den her sag har sat profit over alt andet, tilføjer han.

- Den her sag illustrer klokke klart, at der er behov for nogle regler om kædeansvar, så bygherre og hovedentreprenør ikke bare kan smide ansvaret fra sig.

Da Ekstra Bladet besøger den problemramte byggeplads, er vi ikke i stand til at tale med håndværkerne, vi møder. De taler hverken dansk eller engelsk. Ledelsen på pladsen var dog meget klare i spyttet omkring, at Ekstra Bladet var uønsket.

Palæ og superbiler

Jesper Skovsgaard er en kendt skikkelse i Nordjylland, hvor hans moderfirma 2E Group også har adresse.

Selskabet er udelukkende ejet af Jesper Skovsgaard og har ifølge det seneste regnskab en egenkapital 210 millioner kroner. Sidste år lavede Jesper Skovsgaard i firmaet et overskud efter skat på 42 millioner kroner.

Mangemillionæren lever da også en luksuriøs livsstil.

Hjemmet i Aalborg er et 820 kvadratmeter stort palæ. Ifølge BBR-registret er den offentlige ejendomsvurdering af palæet mere end 20 millioner kroner og på Facebook og Instagram kan man se, hvordan Skovsgaard bruger sin fritid på at køre i super biler som Ferrari og Bentley.

Millionæren har dog lukket sine sociale konti ned for offentligheden, efter Ekstra Bladet første gang tog kontakt til ham.

Ekspert: Ansvaret forsvinder ned i kæden Ifølge arbejdsmarkedsforsker ved Roskilde Universitet Bent Greve, kan der være en række grunde til, at en bygherre vælger at hyre en kæde af underleverandører til at løse opgaverne. Det kan både ske fordi man ikke har de nødvendige kompetencer i virksomheden, at den ønsker at sikre sig mod dårlige tider, eller fordi man ønske at fralægge sig mod juridisk ansvar. Ifølge Bent Greve er der dog ingen undskyldning for, at illegal udenlandsk arbejdskraft findes på danske arbejdspladser. - Det er min overbevisning, at en bygherre sagtens kan sikre sig at illegalt arbejde ikke bliver udført på bygge- og anlægsarbejde, der laves i Danmark, fordi det er nemt for arbejdsgiver at kontrollere folkene der befinder sig på byggepladsen. - Hvis man ønsker at fralægge sig ansvaret for at benytte illegal arbejdskraft på sin byggeplads, ser vi typisk at det arrangeres i bunden af en kæde af virksomheder. Det er en helt klassisk måde at gøre det på, siger han og understreger han ikke kender den konkrete. Vis mere Luk

Jesper Skovsgaard: Firma smidt på porten

Jesper Skovsgaard mener, Ekstra Bladet bør koncentrer sig om hans underleverandører og lade ham være i fred. Foto: Ajs Smed Nielsen / POLFOTO

Ekstra Bladet har flere gange været i kontakt med Jesper Skovsgaard. Han oplyser at han tager 'dyb afstand' fra at der benyttes ulovlig arbejdskraft på byggepladsen.

- Vi kan ikke have ansvaret for, at en virksomhed i 4. led ikke overholder nogle regler, der er aftalt skriftlig i en kontrakt. Du skal tale med de underentreprenører, der bryder aftalen, lyder det fra Jesper Skovsgaard.

- Hvorfor har du så så mange led på din byggeplads?

- Vi har købt en grund og hyret en totalentreprenør, der hyrer en hovedentreprenør til at udføre arbejdet. Du må tale med underentreprenørerne, der har brudt aftalen.

- Arbejdsmarkedsforsker peger på, at der ingen undskyldning er for at have illegal arbejdskraft på sin byggeplads?

- Bygherre kan ikke gøre det anderledes, end vi har gjort ved at sikre os med skriftlige aftaler. (...) Dansk Totalentreprise har sikret sig at alle regler opfyldes i deres kontrakter med underentreprenøren.

- Eksperten kalder eksemplet fra Urtehaven et 'klassisk eksempel', hvor bygherren forsøger at undgå juridisk ansvar. Er det det, der er sket her?

- Bestemt ikke. Man sikrer sig med bestemmelser. At en person bryder aftalen, kan man ikke være ansvarlig for. Politikerne er heller ikke ansvarlige for, at borgerne bryder loven.

- Så du spekulerer ikke i at bruge en kæde af underleverandører for at slippe for juridisk ansvar?

- Nej. Det er en helt sædvanlig måde at bygge på. Sådan arbejder alle bygherrer – statslige som private. Det kan ikke gøres anderledes.

- 3F kalder sagen 'grotesk' og beskylder dig for udelukkende at tænke på profit. Hvad siger du til de anklager?

- Jeg synes også det er grotesk. Men kritikken skal rettes de personer, der har ansat dem (ukrainerne, red.).

Ekstra Bladet har talt med direktør i Dansk Totalentreprise Peter Bersang Kristensen, der oplyser at de involverede virksomheder er blevet bortvist fra pladsen.

Han oplyser ligesom Jesper Skovsgaard, at han ikke mener Dansk Totalentreprise kan klandres for en underleverandørs mislighold af kontrakten.

Tæt partnerskab med TV2

'2E Bolig leverer boligerne til 'Nybyggerne'', lyder det stolt i bunden af skiltet der møder besøgene, når de kører ind i det kommende boligområde. Foto: Tariq Mikkel Khan

2E Bolig er kendt for sit tætte forhold til TV2.

Firmaet har ifølge sin hjemmeside sponseret huse til fire ud af fem sæsoner af TV2's populære boligprogram 'Nybyggerne'.

På byggepladsen ved Hedehusene mødes man af et stort reklameskilt, hvor 2E stolt gør opmærksom på, at man i området tidligere har opført huse til Nybyggerne.

På sin hjemmeside, har 2E flere artikler om sit samarbejde med TV2.

Her poserer Jesper Skovsgaard stolt sammen med Peter Ingemann og Emil Thorup, der i forskellige sæsoner har været værter på programmet.

Flere hundrede interesserede

TV2 programmerne har skabt massiv interesse for boligerne. Flere af dem sælges efterfølgende til private købere.

Efter den seneste sæson oplyste ejendomsmægler John Ryborg fra 2E Bolig således til Fyens.dk, at mellem 400-500 danskere havde henvendt sig for salgsmateriale på boligerne, mens man i åbenthus weekenden forventede flere tusinde besøgende.

Ekstra Bladet har været i kontakt med TV2.

I en skriftlig kommentar via TV2s kommunikationsafdeling lyder det, at man ikke ser nogle problemer i, at 2E benytter TV2 i sin markedsføring.

'Vi går da ud fra, at 2E taler sandt, når de siger, at de ikke har kendskab til brug af ulovlig arbejdskraft,' skriver TV2 blandt andet.