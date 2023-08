Levet med løgn: Ufattelig lykke efter 42 år

Den chilenske kvinde María Angélica Gonzá¡lez fødte et barn på et hospital i Chile, men kort efter blev den nyfødte dreng taget direkte ud af armene på hende. Ifølge flere amerikanske medier heriblandt NBC og AP fik hun efterfølgende at vide, at hendes dreng var død. Men hendes dreng var i live og var blevet adopteret i 42 år. Se genforeningen her

Forestil dig, at du altid har fået at vide, at din søn er død, men efter 42 års sorg kan du kramme ham for første gang.

Det er virkeligheden for den chilenske kvinde María Angélica González.

For 42 år siden fødte hun et barn på et hospital i Chile, men kort efter blev den nyfødte dreng taget direkte ud af armene på hende.

Og hun så ham aldrig igen. Ifølge flere amerikanske medier heriblandt NBC og AP fik hun efterfølgende at vide, at hendes dreng var død.

Men i 2023 fik hun den ufattelige besked. Hendes dreng var i leve og blevet adopteret i 42 år, og María Angélica González har i 42 levet i skyggen af en løgn.

Og nu viser en hjerteskærende video, hvordan kvinden fra Chile møder sin søn, Jimmy Thyden, for første gang 17. august i byen Valdivia.

- Jeg elsker dig meget højt, siger han på videoen, da de to mødes for første gang.

Det hele startede i april, hvor Jimmy Thyden læste nyheder om, at børn født i Chile blev genforenet. Derfor tog han sagen i egen hånd.

Den tidligere marinesoldat tog fat i non-profit organisationen Nos Buscamos, der fandt frem til en kvinde, der muligvis var amerikanerens mor.

Jimmy Thyden har i forbindelse med sagen også mødtes ned Chiles ambassadør i Washington. Juan Gabriel Valdés ses helt til venstre. Foto: Jose Luis Magana/Ritzau Scanpix.

En DNA-test blev taget, og da resultat viste et match på 100 procent, brød han sammen.

- Det tog alt luft ud af mig. Og jeg blev kvalt af dette øjebliks alvor. Hvordan krammer man nogen på en måde, der kan gøre op for 42 års manglende kram, siger han til AP.

Tragedie

Efter en periode med videoopkald lykkedes det endelig de to at mødes 17. august, men alt var ikke fryd og gammen for Jimmy Thyden, der langer kraftigt ud efter systemet.

Til NBC fortæller han, at han er rystet, hvordan det kan foregå, ligesom han føler med alle de mennesker, som ikke har råd til en advokat ligesom ham.

Det samme mener folkene bag organisationen Nos Buscamos.

- Den rigtige historie handler om de børn, der bliver stjålet fra fattige familier og fattige kvinder, der intet ved. De ved ikke, hvordan de skal forsvare sig selv, siger direktør og grundlægger Constanza del Río.