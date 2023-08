Lider i turistby: - Ulven er her allerede

Det er meget simple modeller, der bruges i ny dyster klimarapport, som spår Alaska-vej i Skandinavien, lyder det fra professor og forsker Eigil Kaas. Han er noget skeptisk over for de resultater, som rapporten konkluderer, og mener ikke, at det bliver koldt i Danmark i fremtiden. En af personerne bag rapporten har tidligere udtalt, at der er en vis usikkerhed forbundet med det nye studie