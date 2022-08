Lidl med ny kurs: Udvider sortimentet med elbiler

Nu er det ikke kun brød og smør, du kan putte i indkøbskurven, når du handler hos dagligvareforretningen Lidl.

Lidl udvider nemlig sortimentet med en mikro el-bil for abonnementskunder i Tyskland og Østrig.

Det skriver det tyske medie Stern.

Til leje

Helt utraditionelt er en dagligvareforretning sprunget ud i bil-markedet.

I samarbejdet med elbils-mærket Elaris Finn og app'en Like2Drive vil Lidls tyske og østrigske kunder fremover få en medlemspris på at leje mikrobilen baseret på den kinesiske model, Zotye Shima E30.

Prisen for at leje bilen for ligger på 222 euro om måneden.

Bilen er en lille to-sædet model, der måler 2,87 m i længden, 1,56 m i bredde og højde og har en vægt på 930 kilo. Den er i stand til at transportere 150 kilo i det kompakte 230 liter bagagerum. Foto: Elaris

Kommer ikke til Danmark

Ekstra Bladet har snakket med Lidl Danmark, som afviser, at en lignende mulighed vil komme til de danske kunder i nær fremtid.

- Det er ikke noget, vi ser for nuværende, lyder det.

Om det bliver muligt engang i fremtiden at leje biler hos Lidl-Danmark, kunne Ekstra Bladet ikke få svar på.