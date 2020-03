Lidl tilbagekalder ris solgt i hele landet

Supermarkedskæden Lidl tilbagekalder 1 kg. poser af Golden Sun Basmati-ris, der er leveret af LT Foods Europe med holdbarhedsdato til 31.12.2021.

Det skriver Lidl Danmark i en pressemeddelelse.

'Baseret på analyser er der påvist et forhøjet indhold af pesticider buprofezin og tricyclazol i produktet. Dette gør, at en sundhedsmæssig risiko ved indtagelse ikke kan udelukkes', står der i pressemeddelelsen.

Lidl anbefaler at kunder enten kasserer produktet eller leverer det tilbage til nærmeste Lidl-butik, hvor man kan få beløbet for varen retur uden at skulle vise kassebon.

Risene er solgt i hele landet, lyder det.

'Lidl Danmark beklager de gener, som dette måtte medføre', skriver Lidl.