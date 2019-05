Lidt for hurtig udrykning: Politibil ramt af tog

En amerikansk betjent fra Texas havde tirsdag så travlt med at rykke ud til en sag, at han endte med at tilsidesætte al sikkerhed og betale prisen for det, beretter lokalmediet Fox 7.

Betjenten, der hører til Midland County Sheriff’s Office i det vestlige Texas, havde modtaget en anmeldelse om et barn med vejrtrækningsbesvær, og der skulle derfor handles hurtigt. Af samme årsag var det særdeles ubelejligt, at han måtte stoppe og vente på et meget langsomt godstog ved en jernbaneoverskæring.

Så snart toget var havde passeret, trykkede betjenten derfor sømmet i bund, selvom han intet udsyn havde til det modkørende spor.

Det skulle vise sig at være en stor fejl, for i det modkørende spor nærmede et andet godstog sig med væsentlig højere fart, og betjenten endte derfor med at køre lige ud foran toget, som ramte politibilen med så voldsom kraft, at den landede på taget.

Betjenten slap dog fra oplevelsen med mindre skrammer, mens redningskøretøjer nåede ud til det nødlidende barn i tide, oplyser sherif Gary Painter