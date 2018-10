Lidt for tæt på: Se hvidhaj angribe dykkere

En hvidhaj gik flere gange til angreb på kameraet under en fisketur i Sydafrika

Frygtløs eller ej, så er det nok de færreste af os, der har lyst til at opleve en hvidhaj komme springende direkte mod os med åbent gab.

Men på en kombineret fiske- og dykkertur i Sydafrika nåede en fisker at få krog i en 3,5 meter lang hvidhaj. Lykken var dog kort, da hajen besluttede sig for, at kameraet i fotografens hånd var mere spændende, end det fiskehoved, den oprindeligt havde sat tænderne i.

Det skriver nyhedsbureauet AP.

Derfor skiftede den enorme haj altså kurs, da den nåede over til båden, og med fiskekrog og madding hængende ud af gabet, sprang den direkte op mod kameraet - dog uden at ramme sit mål.

Det fik dog ikke hajen til at give op så nemt. Hajen tog nemlig bare tilløb og ud af det blå kom den igen springende op af havet mod kameraet, men ligeledes uden succes.

- Den 12 fod lange hvidhaj overrasker fiskeren og springer op af vandet, hvor den med få centimeter misser de mange dykkere, fortalte Allen, der filmede hajen, bagefter om episoden ifølge AP.

Heldigvis lykkedes det ham at holde fast i kameraet, så det ikke endte som hajføde.

