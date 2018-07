Liebhavere i kamp mod badegæster: Nu hyrer de vagter

På havnefronten ved den Islandske ambassade i København har der gennem hele sommeren været hundredvis af badegæster hver eneste dag.

Men det er privat grund, og nu har ejerforeningen med ansvaret for området fået nok. For ikke nok med, at gæsterne bader, hvor der sejler skibe og spiller højt musik, så sviner de også med affald over det hele.

Sådan her har det set ud hele sommeren ved Islands ambassade på Christianshavn. Foto: Philip Davali

Og det er en særdeles dyr fornøjelse at rydde op efter så mange mennesker dagligt. Ejerforeningen Krøyers Plads har nemlig brugt tæt på en million kroner af foreningens egne penge på netop den opgave i løbet af sommeren. Nu tager de så endnu skrappere midler i brug.

Artiklen fortsætter under billedet..

Den ene vagt, der går rundt og holde styr på området, får nu assistance. Foto: Philip Duvali

Problemerne med de mange badegæster er blevet så store, at foreningen i det mondæne område på Christianshavn har hyret en vagt, der skal forsøge at få mere styr på situationen, fortæller formand Marianne Levy til Ekstra Bladet:

- Hans job er først og fremmest at påtale, at man ikke må bade, smide skrald og spille højt musik her. Vi har intet imod, at folk kommer, de er meget velkommen, men vi vil have, at de opfører sig pænt. Det er ikke en festzone, og vi vil gerne kunne sove om natten, så det er vores bevæggrund.

Hun forklarer videre, at man frygter for en ulykke med så mange mennesker, der er samlet på et sted, hvor der dagligt sejler både.

- Det er ikke en badezone. Der kommer ret mange både, der skal sejle ind og ud lige her, hvilket er decideret farligt. Vi ønsker ikke, at der skal ske en ulykke, før folk stopper med at bade her.

Skilte smidt i vandet

Det er især efter, at der åbnede et madmarked tæt på havnefronten, at problemerne med skrald, der flyder over det hele, er blevet så stort.

Tidligere på sommeren satte foreningen ellers en masse skilte op langs vandet, hvor de gjorde det klart for gæsterne, at de hverken må bade, spille høj musik eller smide med affald. Men de skilte blev bare smidt i vandet, og derfor har foreningen set sig nødsaget til at hyre endnu mere hjælp.

- Vi har fået ekstra mandskab, fordi vagten ikke kan ordne det hele selv. Vi har betalt ekstra for, at der kommer folk og rydder op tre gange om dagen, så vi kan holde rotterne væk, og det er altså ganske betydelige beløb, vi har brugt. I denne sommer har vi snart brugt en million kroner på det her problem, siger Marianne Levy.

- Vi kan reelt ikke gøre mere. Vi frygter for en ulykke, og det kan jo ikke være rigtigt, at vi ikke kan gøre mere nu. Vi må have kommunen på banen, slutter hun

Artiklen fortsætter under billedet..

25-årige Frederik Hellesen ved den islandske ambassade i København onsdag. Skilt med badeforbud står bag ham. Foto: Philip Davali

Ved den islandske ambassade på Christianshavn har foreningen også fået sat nye tydelige skilte op, hvor det fremgår, at det er strengt forbudt at bade i vandet.

Det budskab er dog ikke trængt ind til de mange badegæster, der søndag så igennem fingre med forbuddet, da Ekstra Bladet lagde vejen forbi.

En af dem er 25-årige Frederik Hellesen. Han fortæller til Ekstra Bladet, at han ikke ser et problem i, at folk bader der, selvom der er et forbud:

- Jeg har bare været nede for at tage en dukkert. Nu når du påpeger det, kan jeg godt se, at det er forbudt, men i og med at der er 200 andre mennesker, som gør det hernede, så ville jeg altså ikke have et problem med at gøre det igen - for at sige det pænt.

Men selvom københavnerne i stor stil vælger at hoppe i byens kanaler og vandområder, hvor der ikke er anlagt tilladte havnebade, er det stadig forbudt. Det fastslår presseafdelingen i Københavns Politi.

- Vi fraråder det på det kraftigste, og det er ulovligt. Der er andre, som bevæger sig rundt i vandet, og det kan blive rigtigt farligt. Man kan komme i kollision med kajakker, både og havnebusser, og derfor er det forbudt at springe i.

Se også: Her trodser danskerne badeforbud: Det er farligt

Se også: Beboere i liebhaverkvarter raser: - De bruger det som toilet