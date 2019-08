Lige her skal Lars Larsen ligge

Når urnen med rigmanden Lars Larsens aske om nogle dage sættes i jorden i Sejs-Svejbæk ved Silkeborg, bliver det på en diskret plads i udkanten af kirkegården.

Dynekongens sidste hvilested er en græsdækket repos over et stendige nogle få meter fra en af indgangene til kirkegården. Her står de spartanske gravsten blandt små løvtræer med blot navn, fødsels- og dødsdato på afdøde.

I lige luftlinje er der 200 meter fra gravstedet til den 71-årige milliardærs elskede udsigtsvilla på Svejbæk Søvej, hvor han sov stille ind mandag morgen efter sin korte kræftsygdom.

Bisættes torsdag

Tirsdag meddelte JYSK's hovedkontor i Brabrand, at Lars Larsen bisættes torsdag kl. 14, og at alle er velkomne til at vise deres deltagelse i Sejs-Svejbæk Kirke tæt ved bopælen.

- Det er helt i Lars Larsens ånd, at bisættelsen holdes offentligt, i og med at Lars Larsen var en offentligt person, siger JYSK's pressechef, Rune Jungberg Petersen.

Helt usædvanligt blev der ligeledes tirsdag sat skilte op med teksten 'blomster til Lars Larsens gravsted'. Samtidig viser pile vej fra indgangen til kirkegården til gravstedet, som ligger omkring 150 meter fra kirken.

Gravøl i hovedsædet

Da der ventes meget stor tilstrømning af pårørende, forretningsforbindelser og golfvenner til bisættelsen, vil der blive opsat højttalere uden for kirken.

Det har tidligere været fremme, at der også er offentlig adgang til det efterfølgende gravøl i JYSK-hovedsædet i Brabrand, men her deltager kun det nærmeste følge, oplyser Rune Jungberg Petersen i dag til Ekstra Bladet.

Sådan vil vi huske erhvervsmanden Lars Larsen.

Vi kendte ham jo alle

JYSK-koncernens opfordring om at lægge blomster ved afdøde Lars Larsens kommende hvilested på Sejs-Svejbæk Kirkegård ser ud til at falde i god jord hos dynekongens bysbørn i Silkeborg.

- Jeg kan godt finde på at tage ud og lægge en blomst på Lars Larsens grav, lyder det fra 44-årige Jane Langballe Jensen, Silkeborg.

- Selv om man ikke kendte manden personligt, så kendte man ham jo på en måde alligevel, siger hun.

- Alle i Silkeborg vidste jo, hvem han var. Ikke mindst i kraft af de mange millioner han donerede til store projekter i byen, siger Jane Langballe Jensen.

Pensionist Jørn Hansen, Silkeborg, er med sine 71 år jævnaldrende med Lars Larsen.

- Vi har fødselsdag med en dags mellemrum.

- Jeg kender ham ikke som sådan, men når man mødte ham på gaden, hilste man da - og han hilste igen.

- At lægge en blomst på hans grav kunne jeg godt finde på, siger Jørn Hansen.

Vvs-montør Lasse Lundby, 30 år, tilflytter til Silkeborg fra Ribe.

- Jeg kender selvfølge Lars Larsen af omtale. Men jeg har aldrig mødte eller set ham i byen, da vi ikke har boet her ret længe.

- Jeg ved, at han bisættes torsdag, og at der opfordres til, at man lægger blomster på kirkegården.

- Det er en smuk tanke, men jeg tror nu ikke, jeg tilhører målgruppen.