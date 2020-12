Lige nu: Kæmpe køer i supermarkeder

Interessen for at komme i supermarkedet dagen før nytårsaften er vanligt stor, men på grund af coronavirussen og de forholdsregler, der skal tages, er der i år ekstra lange køer.

Ved flere Bilka-butikker i landet meldes der om gigantiske køer.

Salling Group, der ejer Bilka og Føtex, bekræfter, at det er årets travleste dag.

- Det er - også på et normalt år - den mest travle dag i butikkerne. Vi vidste, der ville komme mange, så vi forsøger at gøre det på en god måde. Vi tager folk ind i hold, fordi vi flere steder er ved at nå vores maks-grænse, siger Salling Groups presseansvarlige Kasper Reggelsen til Ekstra Bladet.

Lange køer

På grund af coronavirussen er der et loft for, hvor mange kunder, der må være i butikkerne, og det betyder, at folk er nødt til at være ekstra tålmodige.

- Der vil være kø ude foran en del butikker. Det har været tilfældet i flere af vores Føtex-butikker tidligere på dagen, og lige nu er der også massiv kø i flere af vores Bilka-butikker.

- Vi kan se, at køerne bliver ekstra lange, fordi der skal holdes to meters afstand. Så køerne tager lidt mere plads i butikken, siger Kasper Reggelsen.

Hos Coop er situationen mere eller mindre den samme. Her meldes der også om ekstrem travlhed og kø foran flere af kædens supermarkeder.