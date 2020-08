Lige nu: Kæmpedæmning kan kollapse

Der er stor sammenstyrtningsfare for dæmningens konstruktion. Alligevel forsikrer de lokale myndigheder, at den ikke vil styrte sammen

De Tre Slugters Dæmning er kun 14 år gammel.

Nu er den kinesiske gigantdæmning over Yangtze-floden i stor fare for at kollapse. Det skriver The Guardian.

Dæmningen er en af verdens største med en kapacitet på 49,2 milliarder kubikmeter vand og ligger ved byen Sandouping i Hubei-provinsen.

Få meter fra bristepunktet

Dæmningen forventes at kunne tilbageholde et vandniveau på maksimalt 175 meter.

Myndighederne advarer om, at niveauet kan stige op til 165,5 meter i løbet af søndag.

De Tre Slugters Dæmning er 2335 meter lang og 185 meter høj fra top til bund.

Torsdag løb der 49,2 millioner liter vand i sekundet gennem 11 af dæmningens i alt 32 turbiner. Det er den største gennemstrømning siden dæmningen blev færdigbygget, skriver The Guardian.

Dæmningen har disse dage det højeste niveau af gennemstrømmende vand siden den blev færdigbygget. Billede taget søndag 23. august. Foto: STR/AFP/Ritzau Scanpix

Ifølge det britiske medie kan den samlede dæmning, altså alle 32 turbiner, maksimalt klare en gennemstrømning på 98,8 millioner liter vand i sekundet.

Alligevel forsikrer de kinesiske myndigheder, at konstruktionen ikke vil briste.

Det tog 12 år at bygge den gigantiske dæmning, og hvis den brister, vil det være et stort nederlag for Kina, skriver avisen.

- Standarden for byggeriet af dæmningen var høj, og den kan modstå store oversvømmelser, siger myndighederne ifølge The Guardian.

Tusinder evakueret

Det sydøstlige Kina er hårdt ramt af store skybrud, der har fået vandstanden til at stige i store områder.

I flere provinser har der de seneste dage været ødelæggende oversvømmelser - særligt langs netop Yangtze-floden.

Mindst 100.000 mennesker er blevet evakueret fra det sydøstlige Kina.