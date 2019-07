Lige nu: Kø, kø, kø, stau, stau, stau

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. SMS-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

Rejser man af sted på kør-selv ferie i dag, så kan man godt belave sig på en sommerdag i et trafikalt inferno. Såvel på de danske som tyske veje er allerede forvandlet til et helvede.

Allerede kort efter middag er der kø flere steder på motorvejen mellem den tyske grænse og Sjælland, hvor det vurderes at det meste af trafikken skal igennem.

Det samme gør sig gældende i Tyskland.

På motorvej E45 - på tysk A7 - mellem Flensburg og hamburg, er der allerede mindre kødannelser i begge retninger.

Fra Fehmarn i retning af Hamburg er der endnu ikke kødannelse i sydlig retning. Indtil videre kun i nordlig retning.

Men det bliver værre, lyder vurderingen fra ADAC, der er det tyske bilistforening.

- Det er ikke så slemt endnu, men det kommer senere på dagen, siger Andreas Hölzel, pressetalsmand, ADAC.

Hos danske FDM er vurdering: Helvede:

- Det kommer til at blive en af de værste dage i denne sommerferie, vurderer Dennis Lange, juridisk konsulent i FDM.

- Rigtigt mange danskere er lige gået på ferie, det meste af Tyskland er på ferie, og det samme gælder Holland, hvor også rigtigt mange netop er gået ferie, fortsætter han.

Advarer om mega-kø: Bliv hjemme!

Samtidig er lørdag traditionelt store-skifte-dag, hvilket betyder, at der både er folk, der kører til og fra forskellige feriedestinationer, og kombineret giver det en særdeles spændt situation på motorvejsnettet i Europas store transitland, Tyskland.

- Det er svært at udpege enkelte steder, hvor det kommer til at blive slemt. For på det tyske motorvejsnet er lige nu 540 steder med vejarbejde, så der er rigtigt mange steder, hvor der vil være mulighed for at man komme til at sidde fast i en kø, fortæller Dennis Lange.

Den bedste måde at afværge trafikalt stress vil derfor være at enten vente med at køre en dag eller to, eller sekundært vente til det bliver aften eller nat.