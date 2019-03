Lige nu: Kø på skat.dk

Danskerne har allerede stillet sig i kø for at se årsopgørelsen. Indtil videre er den dog ikke frigivet

Tålmodigheden er sluppet op - danskerne vil have deres årsopgørelse nu.

Officielt bliver den først sluppet fri på mandag, men tidligere år er den frigivet allerede fredag. Måske af den grund er der allerede nu virtuel kø på skat.dk.

- Når der er mange inde på hjemmesiden, starter køfunktionen automatisk. Vi oplever traditionelt set, at mange skal ind og se, om vi er gået i luften med noget, siger Rikke Madsen, der er pressemedarbejder.

Køen er sat i gang på skat.dk. Foto: Screendump

Indtil videre giver det imidlertid ikke bonus at stille sig i venteposition. Dog åbner Rikke Madsen på kryptisk vis op for, at der kan være en chance for at se sin årsopgørelse før mandag.

- Officielt hedder det mandag, men hvis vi skulle finde på at åbne op i en testfunktion før tid, skal vi nok melde det ud, siger hun.

