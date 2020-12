Lige nu: Massiv kø for at blive testet

Både på coronaproever.dk og ved de fysiske teststeder er der kø for at blive testet for coronavirus

Man hører det igen og igen: Hvis man på nogen måde har en mistanke om, at man er smittet med covid-19, eller hvis man har været i nærheden af nogen, der er konstateret smittet, skal man sørge for selv at blive testet.

Og den opfordring tager mange danskere i disse dage til sig.

Så mange, at man må forvente at være i kø både for at bestille en tid og for at få foretaget selve testen.

Således bliver man tirsdag eftermiddag mødt med et køsystem, når man forsøger at booke en tid på coronaprover.dk.

Her tager det i skrivende stund omkring 20 minutter, før man kan komme ind for at bestille en tid. Tidligere på dagen var ventetiden ifølge Ritzau over en time.

Flere dages ventetid

Og når man så langt, kan det især i hovedstadsområdet være svært at få en tid til en test, hvor man flere steder skal mange dage frem for at finde en ledig tid. Således er det ved mange teststeder først lørdag, man kan finde en ledig tid.

Og når man kommer så langt igennem systemet, at man har fået booket en tid, skal man forberede sig på endnu en kø.

Således er der fra flere steder meldinger om kø ved de fysiske testcentre, på trods af at folk har bestilt tid.

Venter i regnen

Et af de steder er ved Københavns Lufthavn, hvor der tirsdag eftermiddag er lang kø for at komme ind og blive testet.

Det fortæller Ekstra Bladets reporter på stedet.

- Der er en kø på lidt over 100 meter udenfor, og så er der bagefter en kø på omkring 100 meter indenfor, fortæller hun.

Der er lang kø for at blive testet ved Københavns Lufthavn. Foto: Ekstra Bladet

På grund af den lange kø kan det ikke lade sig gøre at komme til til den bestilte tid, og folk må derfor væbne sig med tålmodighed for at komme til.

- Folk virker lidt modløse, for det er ligesom at stå i en langsom kø på en festival, hvor alle må stå tålmodigt i regnen og vente, siger Ekstra Bladets reporter.

'Får symptomer af køen'

Hun fortæller, at personalet på stedet gør det fint og bevarer tålmodigheden og overblikket på trods af den lange kø i det regnvåde København, hvor folk med og uden symptomer venter på svar på, om de er inficeret med den smitsomme sygdom.

- Jeg hørte en sige i en telefonsamtale, at hvis man ikke havde symptomer i forvejen, så ville man få det af at stå i den her kø, siger Ekstra Bladets reporter på stedet.

De seneste dage er der i hele Danmark blevet meldt om rekordhøje antal smittede med covid-19.

Særligt i blandt andet hovedstadsområdet er tallene høje, og alle unge mellem 18 og 25 år er derfor blevet opfordret til at lade sig teste i den nærmeste tid, hvilket kan have lagt yderligere pres på testcentrene.

Der er dog også en række mobile testcentre forskellige steder i hovedstadsområdet, som det er muligt at møde op til uden at have bestilt tid. Den ordning fortsætter frem til foreløbig 18. december.

En læser fortæller til Ekstra Bladet, at han tirsdag eftermiddag var forbi et mobilt testcenter på Vesterfælledvej ved Københavns Professionshøjskole, hvor han kom til med det samme - og altså slap for lang kø både på nettet og fysisk.