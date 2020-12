LIGE NU: Mega kø foran kendt restaurant

Folk i hobetal står i kø foran michelin-restaurant Kokkeriet i indre København.

Ekstra Bladets mand fortæller således, at der er flere hundrede meter kø foran restauranten, og at mere end 100 mennesker står i kø.

Københavns Politi bekræfter over for Ekstra Bladet, at ordensmagten har været tilkaldt:

- Klokken 12.50 får politiet en anmeldelse om, at der skulle være en lang kø og trafikale udfordringer i forbindelse med Kokkeriet, hvor der bliver udleveret nytårsmenuer som take-away, siger Thomas Hjermind, vagtchef:

- Vi har været i dialog med ejere om, at de skal have noget personale ud og koordinere trafikken. Men vi har ikke vurderet, at der er nogen overtrædelser.

Ekstra Bladets mand på stedet fortæller omkring klokken 13.30, at køen snor sig rundt om flere hushjørner.

Det er ikke første gang, at Kokkeriet har haft udfordringer med nytårmenuen. I 2012 gik det helt galt, da tre kokke gik ned med stress i forbindelse med nytårsaften. Dengang havde 1100 bestilt nytårsmenu, og restauranten oplyste siden, at 100 kunder ikke fik deres mad.

Den gang var kunderne rasende, ligesom de er i dag. Ekstra Bladet har således talt med en i køen, som efter timers venten nu har givet op og har forladt køen.

- Det er ikke rimeligt, at man skal stå i kø så længe, siger han.

Ekstra Bladet har forgæves forsøgt at få en kommentar fra ejer Sammy Shafi.

Ekstra Bladet følger sagen... Imens kan du læse om restaurantens tidligere sager nedenfor.

