LIGE NU Smukt vejrfænomen over Danmark

Nattens naturlige gadelampe lyser med ekstra kraft i aften.

19. februar har vi nemlig en såkaldt supermåne, som kommer til skinne kraftigt igennem i løbet af natten. Fænomenet opstår, idet månen når det punkt i sin bane, hvor den er tættest jorden, samtidig med at det er en fuldmåne.

I dag er det tætteste månen kommer på jorden i år. Foto: Tim Kildeborg Jensen

Derfor er der altså ikke bare ekstra lys i månen, men den virker også større. Samtidig er vi ifølge vagthavende ved DMI Steen Rasmussen heldige i forhold til vejret.

- Alle bør have en chance for at se månen i aften. Der er dog færrest skyer i det nordlige Jylland, men generelt bevæger skyerne sig fra vest mod øst. Derfor vil man med stor sandsynlighed kunne finde et hul i skyerne, siger han.

I 2019 får vi fornøjelsen af i alt tre supermåner, hvor vi havde den første 21. januar. Denne aftens supermåne er dog den største af de tre, mens vi får den sidste af slagsen 21. marts.

Supermånen kan lyse op, selvom man ikke kan se den. Foto: Tim Kildeborg Jensen

Aftenens måne er ikke bare hvilken som helst supermåne. De indfødte amerikanere døbte nemlig en supermåne i februar for en snemåne opkaldt efter sneen, der plejer at falde i måneden.

Derfor er månen også blevet kaldt for en sultmåne eller benmåne på grund af det sparsomme forråd, der var i de sidste vintermåneder.