Lige nu: Tryk på vejene

På denne første officielle dag i skolernes sommerferie kan det mærkes på trafikken, at mange danskere - på grund af coronaomstændigheder - har skiftet rejsen sydpå ud med en ferien indenfor landets grænser i år.

På vejene er der ekstra tryk på trafikken lige nu, lyder meldingen fra Vejdirektoratet.

I dag er første 'skiftedag' i sommerhuse landet over, og derfor er lørdag en stor rejsedag med flest biler på vejene mellem klokken 11.00 og 15.00.

- Ved de her skiftedage er det i det tidsrum, at folk vælger at køre. Det er typisk der, hvor det begynder at klumpe sammen på vejene på tværs af landet, siger Nicholas Petersson fra Vejdirektoratet til Ritzau.

Så er sommerferien i gang: Her er der indsat 200 ekstra færgeafgange

Det er særligt ved de store motorveje på tværs af landet, hvor Vejdirektoratet forventer de største kødannelser. Her fremhæves E20, motorvejen hen over Fyn og på E45 i trekantområdet.

Nicholas Petersson forudser, at man kan opleve en ekstra rejsetid på 20 minutter på de værste strækninger.

- Hvis der sker uheld eller andet, så kan der hurtigt opstå større kødannelser, når der er så mange biler på vejene, forklarer han.

Broerne

På Storebæltsbroen mærker de dog ikke det store til den øgede trafik i dag.

- Vi forventer ikke længere ventetider ved betalingsanlægget. Det hænger sammen med, at vi stadig ligger cirka 20 procent under vores normale trafik, siger Lene Thomsen, som er kommunikationschef for Storebæltsbroen.

- Det er klart, at vi kan se tæt trafik på skiftedagene, men det ligger stadig langt under sidste sommer. Vi må dog vente og se, hvad der sker. Det er svært at forudse noget som helst på grund af corona, fortæller hun.

Det er klart

På Øresundsbroen er trafikken i dag normal.

- Normalt ville det have været en stor rejsedag på Øresundsbroen. Der er dog intet pres på.

- Men det er jo klart, eftersom grænsen mellem Sverige og Danmark er lukket, fortæller Thomas Madsen, der er operativ leder på Øresundsbroen.

- Vi har en del, der skal via Sverige til Bornholm, men det er ikke noget, der giver kø, lyder det.