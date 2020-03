Lige på trapperne: Skal du have penge tilbage i skat?

Snart kan du se, om du skal have penge tilbage i skat. Hos Skattestyrelsen bestræber man sig på at åbne for tests før tid

Når Skat inden længe åbner for sluserne og lader danskerne tjekke deres årsopgørelse, venter de fleste med tilbageholdt åndedræt på, om tallet, der møder dem, nu er rødt eller grønt.

Og svaret kommer måske før 9. marts, som skat ellers har annonceret.

- Det er jo årets største begivenhed for os, og vi arbejder på det i over et år op til. Vi har alle mand på dæk, og vi er klar til at gå i luften mandag, det er jeg helt sikker på.

Ekspert: Sådan undgår du skattesmæk

- Hvis vi er klar til at teste systemerne før mandag, så vil vi gøre det, og det bestræber vi os på. Men hvornår det lige bliver, det kan jeg ikke sige, lyder det fra underdirektør i Skattestyrelsen Karoline Klaksvig.

Sidste år blev der åbnet for tests et par dage før tid, og det skabte massiv trafik. Ifølge Karoline Klaksvig svarede de på 70.000 opkald den første uge, og der var over 2,7 millioner login på skats hjemmeside den første weekend.

Fakta: Din årsopgørelse - Årsopgørelsen gør status over 2019. Den viser, om du har betalt for lidt eller for meget i skat. - 4,6 millioner danskere får adgang til deres årsopgørelser d. 9 marts. - Overskydende skat vil blive udbetalt fra 3. april til danskernes NemKonto. - Ca. 15 procent ændrer i sin årsopgørelse. - Årsopgørelsen bliver udregnet på baggrund af omkring 170 millioner oplysninger. - Fra 1995 har danskerne kunne indberette til Skat over internettet - Ifølge revisionshuset PwC er de største faldgruber i årsopgørelsen kørselsfradraget, barne- og underholdsbidrag, håndværkerfradraget og tab på aktier. Kilder: Skattestyrelsen og PwC. Vis mere Luk

Ventetid

Vælger man hos Skat at åbne for test før tid, skal man dog som bruger muligvis væbne sig med tålmodighed.

- Hvis vi er klar til at teste vores systemer før tid, så kan man opleve, at der er begrænset adgang fra udlandet, eller at vores systemer kan køre ustabilt, mens vi finjusterer og tjekker, at alt virker som det skal, siger Karoline Klaksvig.

Hvis man har spørgsmål, kan man både ringe og chatte med Skattestyrelsens medarbejdere, oplyser hun.

På spørgsmålet om der er noget, de utålmodige kan gøre for at tjekke, om de skal have penge tilbage, før de åbner, er fra Karoline Klaksvig dog, at man nok må vente.

- Jo bedre man har været til at lave forskudsopgørelsen i november, desto større sikkerhed er der for, at man ikke skal betale. Der er rigtig mange forskellige forhold, der ligger hos skat, så der er ikke noget enkelt regnestykke, man selv kan lave.

- Det er en stor og kompleks lovgivning, vi administrerer, så derfor gør vi meget for at gøre det let for de mange og svært for de få, siger hun.