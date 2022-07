Ligegyldige opkald skaber timelange køer - 1813 har fået nok

Hvis man har brug for lægehjælp og ringer til Region Hovedstadens akuttelefon 1813, så kan man i øjeblikket blive mødt af meget lange ventetider.

Søndag var der for eksempel op til halvanden times ventetid, før det var muligt at blive stillet igennem.

Og det er ikke fordi, vi bliver mere syge eller kommer mere til skade end normalt. Næh, typisk ringer folk ind her i løbet af sommerweekenderne, fordi vi vil have fornyet receptpligtig medicin.

Det skriver TV 2 Lorry.

- Hvis det er noget medicin, man ikke kan leve uden, skal det selvfølgelig fornyes. Men ellers skal man vente til, egen læge åbner. Vi er ikke en servicetelefon, hvor man lige kan ringe, hvis man skal på ferie, har glemt sin medicin eller ringer, hvis man lige synes, det passer bedre, siger Anders Damm-Hejmdal, der er cheflæge hos 112 og 1813 til TV 2 Lorry.

Når man ringer ind med den slags opkald, blokerer man nemlig for dem, der er akut syge.

Derfor kommer Akuttelefonen nu med en klar opfordring:

- Vi opfordrer folk til at tænke over, om de har behov for at ringe til 1813 eller ej. Især i weekenden oplever vi, at mange bruger 1813 til noget, den egentlig ikke er tænkt til, siger Anders Damm-Hejmdal.

Han oplever fænomenet hver sommer, men især i den netop overståede weekend har det været slemt.

Derfor håber han nu, at opfordringen om kun at ringe til 1813, hvis man har akut brug for hjælp nu vil afhjælpe problemet.