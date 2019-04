Ligestillingsminister i åbent brev til fagfolk: Tag mere ansvar!

- Det går dårligt med ligestillingen. Udviklingen står nærmest stille, siger Eva Kjer Hansen (V).

Nu opfordrer hun i et åbent brev fagforeninger til selv at tage del i ansvaret for at få gjort noget ved det.

For at få sat fart på ligestillingen, har fagforeningen DJØF bedt politikerne om at aflægge et 'ligestillingsløfte' om at gøre noget målrettet for at få flere kvinder i ledelse.

Sender aben videre

Det har provokeret ministeren, der nu har sendt et åbent brev til tre fagforeninger for at bede dem om at se i egne rækker og finde ud af, hvad de egentlig selv gør - og kan gøre fremover - for at fremme ligestillingen.

- For lovgivning kan ikke stå alene, hvis vi skal komme i mål. Der skal en ændring af kulturen og traditionerne på arbejdsmarkedet til, og den er fagforeningerne nødt til selv at få frem i lyset og være med til at ændre - istedet for at sende aben videre til politikerne, siger hun til Ekstra Bladet.

Danmark er et af de få lande i verden, hvor vi lovmæssigt har tingene på plads, og der er formel ligestilling. Men den reelle ligestilling mangler stadig.

- Det er nedslående at se, at der f.eks. stadig kun er 15 procent kvinder i topledelser, at de færreste mænd tager længere barselsorlov, og at ingeniørernes fagforening IDA for nyligt har opgjort, at nyuddannede kvinder på området tjener 1.300 kroner mindre om måneden end deres mandlige kolleger.

Formel ligestilling

- Nu sender du så 'aben' tilbage fagforeningerne, hvorfor?

- Når vi dykker ned i tallene, er det nedslående at se, at vi stadig har et så kønsopdelt arbejdsmarked. At der stadig er et voldsomt undertal af kvinder i bestyrelsesposter og topledelse, og den uforklarlige lønforskel bliver ved med at være lige høj.

- Når vi nu formelt har ordnet tingene, er vi nødt til at finde ud af, hvad det så er, der forhindrer udviklingen - og hvem, der kan rykke os videre med ligestillingen ved at tage mere ansvar.

Det siger fagforeningerne til ministerens brev: Edith Jakobsen, arbejdslivspolitisk chef i DJØF: Lige lovlig kækt af ministeren - I brevet langer ligestillingsminister Eva Kjer Hansen ud efter jer i forhold til, om I gør nok for at bryde forældede forestillinger om ledere som mænd, og ikke blot rekrutterer i lukkede netværk. Hvad tænker du om det? - Vi har arbejdet med de problemstillinger i årevis, og det er noget, vi adresserer i mange sammenhænge og politisk, så det har vi i høj grad fokus på. - Men ud over fokus, hvad kan I så selv gøre bedre for at ændre det? - Jeg synes jo, at hele brevet vidner om, at politikerne - ministeren i særdeleshed - skyder ansvaret fra sig. Det bliver en individualisering af problemerne, at vi selv skal løfte noget, som dybest set er et strukturelt og samfundsmæssigt problem, som vi som fagforening ikke kan løfte alene. - Vi kan gøre noget i forhold til at adressere og problematisere det for vores medlemmer, men den enkelte kan ikke stå alene med ansvaret for at nedbryde kulturelle, strukturelle og psykologiske barrierer, som der altså er på dette område. Det er ikke rimeligt at forvente, at man som individ alene skal kæmpe imod forhold, der har præget os alle sammen i årevis. Falliterklæring

- Ligestillingsministeren skriver, at 'der skal andet end lovgivning til'. Kan I løfte den opgave? - Det er lige lovligt kækt af hende. Hvad er hendes jobbeskrivelse, hvis ikke det er at lovgive? Man kan da ikke kun sparke bolden videre og frasige sig sit ansvar som minister. - Det er en falliterklæring fra ministeren. Hun siger, at loven er der, men hvis den ikke flytter noget, skal man så ikke ændre loven? Man vil da typisk ikke lade stå til på andre områder. Det er jo normalt sådan, at man laver lovgivning med henblik på at fremme eller ændre en situation. Hvis man havde en lovgivning på eksempelvis socialområdet, som ikke løste en konkret problemstilling, så ville ingen politikere jo sige 'pyt, vi lader bare stå til'. Thomas Damkjær Petersen, formand for IDA: Helt ok at få vores ideer - Ligestillingsministeren skriver i brevet, at I som fagforeninger skal tage større ansvar for ligestillingen - der skal mere end lovgivning til. Er det ok? - Det er helt okay, at hun gerne vil have ideer fra os. Jeg håber bare ikke, at det betyder, at de ikke selv kan finde på ideer i Ligestillingsministeriet. Men jeg synes faktisk, at det er fint, at vi bliver taget med på råd. Vi vil rigtig gerne bidrage til at få rettet op på skævheden. Lønforskel

- Helt konkret til os, så handler det om lønforskellen mellem nyuddannede mandlige og kvindelige ingeniører (1300 kroner, red.) - og hvad vi gør for at forandre det. For det skal laves om - selvfølgelig skal mænd og kvinder have det samme i løn for samme arbejde. - Hvad gør I så? - Vi rådgiver blandt andet i forbindelse med nyansættelser. Rigtig mange ringer ind til os, når de skal have deres første job. Vi fortæller kvinderne, hvad de er værd - og understreger, at de er ligeså meget værd som mændene. Det tager tid

- Men det er en kulturændring, vi skal lave. For det er inde i kvindernes hoved, at de ikke tror, de er lige så meget værd som mændene. Og en sådan kulturændring tager altså ikke kun en dag eller en nat. Det tager tid, siger Thomas Damkjær Petersen, der og peger på IDA's indsats for at få flere kvinder ind i ledelse, fordi det også er en udfordring i ingeniør-brancherne. Henrik Bach Mortensen, direktør i Lederne: Ansvaret skal deles Lederne har 4. april sendt et brev retur til ministeren, hvori de anerkender hendes engagement på ligestillingsområdet, for Lederne mener - som ministeren - at der er brug for flere kvinder i ledelse. - Vi har brug for at trække på alle de ressourcer, vi kan, hvis vi skal opretholde velfærd og velstand i samfundet, siger direktør Henrik Bach Mortensen. - Hvad foreslår I så ministeren at fokusere på? - Et punkt er barselsorloven, hvor vi synes, at de sidste 32 ugers barsel skal deles mellem mor og far - 16 uger til hver. Benytter familierne sig ikke af denne mulighed, frafalder retten til barselsdagpenge. Øremærkede dagpenge

- Det nævner ministeren jo i sit brev og påpeger, at denne mulighed ikke bliver brugt af mændene, selv om den er der? - Det er muligvis fordi systemet er som det er. Det er lige præcis, når børnene sætter ind, at kvinderne bliver sat bagud lønmæssigt og karrieremæssigt. Noget af det, vi kan gøre, uden at blande os i familiernes ret til at holde fri, er blot at sige, at vi øremærker barselsdagpengene. For os at se er det en lige stor opgave for mor og far. - Helt generelt; hvad synes I om, at ministeren spiller bolden videre til jer? - Vi vil gerne komme med udspil, og vi vil sådan set også rigtig gerne have, at hun kom med nogle udspil. - Så det er fint, at hun lægger en del af ansvaret over til jer og siger, at der skal andet end lovgivning til? - Det er et ansvar, der skal deles mellem familierne, samfundet og virksomhederne. Så det er helt i orden. Vis mere Luk

- Hvad gør du selv som minister?

- Vi har gjort meget lovgivningsmæssigt, og jeg kan ikke se, hvordan vi skal komme meget videre alene den vej. F.eks. tager fædre ikke den barsel, de idag lovmæssigt kan tage. Det understreger, at det her også handler om kultur, og at det ikke er noget, vi kan lovgive os ud af.

Gør, hvad jeg kan

- Hvad gør du selv konkret?

- Jeg gør, hvad jeg kan. Men jeg kan altså ikke bare gå ind og lovgive os til en løsning. For det handler ikke om manglende lovgivning, men om, at vi skal have lavet om på traditionerne og kulturen på arbejdspladsen.

- Hvis der ikke er noget at gøre lovgivningsmæssigt, har vi jo ikke brug for en ligestillingsminister?

- Der er selvfølgelig noget, man kan gøre, og det gør vi selvfølgelig også. Men det er langt fra nok med firkantede, bureaukratiske løsninger.