Liget af nøgen mand skyllet op på populær strand

Det var noget af et syn, der mødte livredderen på den populære strand

En stor tønde skyllet op på Malibus berømte strand, Surfrider State Beach, i Los Angeles, indtager lige nu hovedrollen i en helt makaber sag i det amerikanske.

For i tønden er liget af en nøgen mand blevet fundet. Det skriver flere internationale medier - heriblandt AP news.

Tønden blev første gang set i weekenden, men det var først mandag morgen, at den blev åbnet, oplyser løjtnant Hugo Reynaga fra Los Angeles County sheriffens drabsbureau ifølge mediet på en pressekonference.

Han fortæller samtidig, at omstændighederne omkring dødsfaldet nu bliver undersøgt.

Foto: Robyn Beck/Ritzau Scanpix

På bar bund

Det var en vedligeholdelsestekniker, der arbejder i området, der første gang stødte på tønden i vandet. Han lykkedes med at få den store tønde ind på land.

Men her forblev den uåbnet, og efterfølgende drev tidevandet igen tønden ud på våd grund.

Ifølge politiet bemærkede en livredder ved Malibu Lagoon State Beach den samme tønde tilbage i lagunen mandag morgen, og vedkommende bragte den efterfølgende i land, åbnede den, opdagede liget indeni og tog kontakt til politiet.

Det er fortsat uklart, hvem manden er, og hvor længe liget har været i tønden. Ligesom det endnu ikke er lykkedes politiet at få opklaret, hvor tønden stammer fra.

Stranden, som ligger ud til Pacific Coast Highway, har ry for at være en af de bedste strande i Loa Angeles at surfe på.