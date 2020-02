Liget af ung backpacker fundet: Sådan døde hun

32-årige Stephanie var meldt savnet efter en solo-vandretur i et naturområde

Politiet i New Zealand har tidligere i dag fundet liget af den 32-årige britiske backpacker, Stephanie Simpson, der har været efterlyst siden i mandags, da hun ikke vendte hjem fra en solo-vandretur i weekenden i et naturområde i New Zealand.

Politiet fortæller, at de fandt den britiske kvindes døde krop i bunden af floden Pyke Creek i nationalparken Mount Aspiring. Liget blev fundet tæt på det sted, hvor hun sidst var blevet set af vinder, der også var på trekking i naturparken.

Det skriver flere medier heriblandt CNN, BBC og Daily Mail

Stephanie flyttede allerede til New Zealand i oktober måned sidste år. Foto: Facebook/Stephanie Simpson.

Politi og redningsmandskab var i stand til at snævre eftersøgningsområdet ind, fordi en rednings-helikopter tidligere i dag fik øje på hendes rygsæk og hendes støvler på flodbredden.

Politichef Mark Kirkwood oplyser, at Stephanie Simpson havde vandret op til et populært sted i naturparken ved navn Brewster's Hut, hvor hun også ville se vandfaldet Fantail Falls. Hun vendte hjem fra turen på stier, der gik ned af bjerget Mount Armstrong. Her har hun angiveligt mistet orienteringen.

Politiet mener, at Stephanie på et tidspunkt har stillet sin rygsæk og sine støvler ved flodbredden og herefter har kølet sig af i floden. Og her er hun angiveligt blevet taget af en stærk strøm, der har ført hende ned ad floden.

Her ses vandfaldet Fantail Falls i naturparken, hvor Stephanie var på vandretur på sydøen i New Zealand. foto: AP.

Ifølge lokale eksperter plejer floderne i området at få stigende vandstande og stærkere strøm om eftermiddagen, fordi is og sne fra de omkringliggende bjerge smelter i solen og løber ned i floderne.

Liget af Stephanie blev fundet kun ganske få timer før, at hendes britiske familie var ankommet til New Zealand for at medvirke i eftersøgningen af Stephanie.

Den endelige dødsårsag er dog ikke endeligt offentliggjort.