'Lille Amalienborg' ramt af konkurs: Nu er det til salg

Et landbrug ved Grindsted er sat til salg efter flere års økonomiske elendighed

Boblebad, gårdsplads og tusindvis af svin.

Hvis du mangler et landbrug med dertilhørende stuehus på 700 kvadratmeter, er ejendommen 'Lille Amalienborg' nu sat til salg. Prisen er den nette sum af 185 millioner kroner.

Ifølge Jyllands-Postens erhvervsmedie Finans er gården lige nu landets dyreste.

Landbruget er sat til salg, efter storbonden Bernhard Mortensen gik konkurs. Han havde selskabet Mortensen Agro, der var selskabet bag gården, og som i seneste regnskab havde noteret en samlet gæld på 135,5 millioner kroener. Bernhard Mortensen har også haft selskabet Urup-Nygård Landbrug, der har en samlet gæld på 51,2 millioner kroner. Dermed var gælden samlet 186,7 millioner kroner.

Gården ligger ved Grindsted, og i 2015 forsøgte kreditorerne ifølge Finans at redde virksomheden ved at nedskrive gælden med omkring 100 millioner kroner. Men det var ikke nok til at redde selskabet bag.

Udenlandske bejlere



Der er spabad og 700 kvadratmeter i stuehuset. Foto: EDC

Det er EDC Videbæk, der har gården til salg, og her lyder det, at der er sjælden stort interesse for en landbrugsejendom:

- Der er dem, som er nysgerrige og drømmer. Men der kommer også de meget succesfulde erhvervsfolk. Vi har haft en håndfuld henvendelser fra udlandet Tyskland, Holland Schweiz. Og så er der danske kapitalfonde, som kigger på landbrugsinvestering. Jeg tror, at det er den første landbrugsejendom, der har været så meget fokus på, siger ejendomsmægler Jan Vistisen til Ekstra Bladet.

Med gården følger 926 hektar og en slagtesvinsprodukion på 25.000-30.000 årligt. Dertil kommer en produktion af årssøer og smågrise på 2.100.

Stuehuset er opført i 2004. Dengang hvor dansk landbrug havde kronede dage med banker, der stod i kø for at låne ud til en jordpris, der blev mere og mere værd. Men efter finanskrisens indtog er jordpriserne faldet, og det samme er bankernes vilje.

Du kan se mere om gården her.

Bygningen i Grindsted er ikke den eneste, der kaldes 'Lille Amalienborg'. Der er også en i København, som ligger på var ejet af Fritz Schur, indtil han solgte den til den tyrkiske ambassade for 63 millioner kroner i 2016.

Jordkongen Joachim: Så mange millioner er han god for

Danmarks vildeste luksus-suiter: Fra åndssvageforsorg til livsstilshotel

Danmarks rigeste og fattigste postnummer: Her er de største problemer