Lille bedring på hospitaler - men RS-virus presser stadig

Luftvejsinfektionen RS-virus er i år kommet langt tidligere end normalt, og det har givet travlt på landets hospitaler - særligt med de helt små børn.

Virusset giver oftest milde forkølelseslignende symptomer. Men hos spædbørn kan det medføre alvorlig sygdom og indlæggelse.

De seneste uger er antallet af smittetilfælde ifølge Statens Serum Institut (SSI) dog faldet, og det kan så småt også mærkes på flere hospitaler.

På Aarhus Universitetshospital er der ifølge overlæge Klaus Birkelund Johansen lidt færre indlagte børn end for halvanden måned siden. Han er også formand for børnelægerne i Dansk Pædiatrisk Selskab.

- Presset er lige så langsomt ved at aftage, og vi forventer at kunne gå til normal status om ikke så forfærdelig lang tid, siger han uden at ville oplyse, præcis hvor mange der er indlagt.

Noget af faldet skyldes ifølge lægen også en ferieeffekt, men han forventer, nedgangen vil fortsætte, inden det stabiliserer sig på et højt niveau.

Også på H.C. Andersen Børne- og Ungehospital i Odense er der en lille bedring, fortæller ledende oversygeplejerske Anne Pedersen.

- Det tyder på en lillebitte bedring i forhold til antallet af indlagte. Men vi er stadigvæk meget belastede af situationen.

Det svinger dog meget, fortæller hun, og situationen udvikler sig hurtigt.

Normalt huserer RS-virus om vinteren mellem december og marts, men i år er den meget usædvanligt allerede set i løbet af sommeren.

I uge 40, som er den seneste uge, Statens Serum Institut har offentliggjort tal for, blev der registreret 848 tilfælde af RS-virus.

Det var det laveste siden uge 35, hvor der var 738 tilfælde. Tallene er dog stadig tre til fire gange over, hvad der normalt påvises under de normale vintersæsoner.

På Hvidovre Hospital har man også stadig mange syge børn med RS-virus. Det siger Klaus Børch, der er ledende overlæge på børneafdelingen.

- Der er et svagt fald. Men vi ligger med to til tre gange så mange syge børn som på en almindelige vinterdag, siger han.

Hvis smitten udvikler sig, som den plejer, kan man ifølge overlægen forvente, at den klinger af i løbet af en måned eller to.

- Men man kan måske se, at den kommer igen på den anden side af jul. Her vil der være nogle nye, der smittes, siger Klaus Børch.

Også Klaus Birkelund Johansen fra Aarhus Universitetshospital peger på, der måske kan ses en ny stigning på et senere tidspunkt.

- Vi kan efter nytår risikere at se en ny stigning. Men det er svært at vide, for vi har ikke set et mønster som det her før, siger han.