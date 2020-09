Lille Bent døde uden familie: Nu strømmer pengene ind

I forbindelse med indsamlingen til Alfred Bent Franks bisættelse, er der kommet mange små minder ind på Hans Skøtts Facebook-opslag.

Her er et udpluk.

Christina:

'Jeg har serveret mange frikadeller for ham på café parasollen og hjulpet ham med at veje frugt af og finde den billigste pakke pålæg hos slagteren i Meny mange gange. Han var en fin fyr. Vi har også støttet dit gode initiativ.'

Jette:

'Det smukkeste ved dette initiativ, er de mange fine historier, der kommer frem om Lille Bent. Min søn har engang fulgt ham hjem til Bakkebo og set hans meget imponerende samling af lommelygter.R.I.P Lille Bent.'

Rikke:

'Han kom altid i kiosken dengang jeg arbejdede i Superbest for en del år siden, og skulle altid have vekslet en 100 kr seddel. Det skulle være i en 50’er, to 20’ere og en 10’er. Og bagefter gik han hen til bageren, hvor man så skulle åbne en dåse sardiner for ham. Og selvom det sprøjtede med sardiner på ens tøj, så gjorde man det glædeligt for ham.'

Dorte:

'For 1.5 år siden var jeg frivillig Juleaften i domkirken. Lille Bent var der og da han skulle hjem, fulgte en af os ham hjem, RIP Lille Bent, selvom du ikke har noget familie tilbage, så er du bestemt ikke gået ubemærket hen og jeg håber du har det godt der hvor du er'.

Gitte:

'Har indenfor det sidste halve år stødt på ham mange gange; 2 x har jeg budt ind med hjælp og kørt ham hjem, og også i forskellige forretninger eller et sted midt på gaden, hvor jeg fik ham guidet over på fortovet!'