Lille by i Europa er blevet russisk paradis

Ifølge en ekspert og en turistchef fra Ungarn er den lille badeby Hévíz blevet et paradis for russere og spioner

Det er de færreste mennesker, der kender den lille by Héviz i Ungarn.

Men den lille flække midt i Europa spiller en helt central rolle for russere med hang til luksus. De valfarter nemlig til et specifikt spahotel tæt på Balatonsøen.

Sikkerhedspolitisk ekspert Péter Tarjányi har tidligere forklaret, hvordan byen spiller en fremtrædende rolle for den russiske efterretningstjeneste og deres spioner.

- Foruden Wien og Budapest spiller Héviz en fremtrædende, når det gælder russiske efterretningsaktiviteter.

- Denne udvikling har været mærkbar i omkring 25 år, og russerne har købt mange ejendomme op og skabt et seriøst turistcenter for deres borgere, sagde sikkerhedspolitisk ekspert Péter Tarjányi til Blikk.

Lander tæt på

Og det billede bekræftes af turistchef i området Tamás Pálffy, som Jyllands Posten har talt med.

- Russerne føler sig hjemme her. Når de kommer, bliver de i lang tid ad gangen og bruger mange penge . Hotellet har alverdens luksus at byde på, og så sørger en varmekilde for, at vandet selv på kolde dage er over 25 grader.

- De lander typisk i den gamle militærlufthavn uden for byen, hvor der er en direkte flyrute til og fra Moskva, siger han til Jyllands Posten.

Desuden gør de mange russere i området gør det efter sigende nemt for agenter, spioner og andre fra den russiske efterretningstjeneste at blande sig med turister. Og det har ikke ændret sig, selv om krigen hærger i Ukraine mindre en 1000 kilometer fra spa-paradiset.

Spioner er i sagens natur svære at spotte, men et møde i 2017 bekræfter, at alt ikke bare er badekåber og spaferie. Her mødtes de en østrigske oberst Martin Müller med russiske agenter for at give dem oplysninger om NATO.

Han blev senere dømt for landsforræderi og for at give hemmelige oplysninger om Østrigs militære hemmeligheder.

