Lille dreng tog den forkerte bus - nu bliver chaufføren hyldet

Buschauffør Jeet Gill var netop nået frem til det sidste stop på dagens rute i australske Canberra, da en ung dreng trådte frem i bussen, og sagde 'Åh undskyld, jeg tror, jeg har taget den forkerte bus'.

Det fortæller chaufføren til ABC. Også The Australian Capital Territory (ACT) har fortalt historien.

- Jeg vidste lige, hvad jeg skulle gøre, siger han.

Jeet Gill ringede med det samme til Transport Canberras kommunikationsafdeling for at bede om lov til at køre drengen sikkert hjem. Det mente de var en rigtig god idé.

- Jeg tænkte bare, 'hvad ville der ske, hvis det var mit barn?' og det var sådan jeg håndterede det, siger han til det australske medie, og fortæller, at han ikke tøvede et sekund, selvom han faktisk havde fået fri fra arbejde.

- Jeg gjorde bare mit arbejde, siger han.

Han ankom med drengen, hvis navn ABC ikke bringer, omtrent samtidig med, at hans forældre skulle til at efterlyse ham hos politiet, fordi han ikke var kommet hjem med bussen på det sædvanlige tidspunkt. Det viste sig, at fejlen var sket, da drengen skulle skifte bus og havde taget den helt forkerte rute, som havde bragt ham til den modsatte ende af byen.

Buschaufførens handling er siden blevet hyldet af både drengens familie og folk online, men ifølge trafikselskabet, Transport Canberra er det slet ikke første gang, den slags er sket.

- Det sker faktisk ret ofte, at børn misser deres stop eller tager den forkerte bus, siger Ian McGlinn, executive branch manager hos Transport Canberra. Han benytter nu lejligheden til at opfordre forældre til at fortælle deres børn, at buschaufførerne er der for at hjælpe dem, hvis de ender et forkert sted.