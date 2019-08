Lille dreng ville efterligne mor: Så gik det helt galt

For instagrammere sker der nogle gang det, at deres videoer bliver mere vigtige end det at være forælder.

Det er der i hvert fald en masse af Sveta Ananas over 50.000 følgere, der anklager hende for efter at have set en af hendes seneste videoer på det sociale medie Instagram.

Du kan se videoen her

I videoen ser man nemlig hendes søn, der hopper ned af køjesengen for at efterligne sin mor, der i videoen hopper op i sin partners arme og smiler til kameraet - men altså ikke tænker på, hvad der sker bag hende.

Hun laver videoen med sin mand for at fejre, at de har opnået en million visninger på den virale video app Tik Tok.

Men samtidig med at Sveta vælger at hoppe, beslutter hendes to-årige søn Gabriel sig for at gøre det samme.

Han åbner derfor sine arme og hopper ned fra sengen bag sine forældre.

Parret kunne dog ikke selv se, at der var noget galt med videoen. Foto: Instagram

Sønnens fald får ham til at lande på madrassen og i slowmotion ser man, hvordan hans krop falder over hans hoved.

Sure kommentarer

Selvom drengen ikke virker til at have smerter efter hoppet, har seere af videoen alligevel besluttet sig for at køre hetz mod moderen og skriver til hende, at han jo KUNNE være kommet slemt til skade, og at hun skal holde bedre øje.

'Chokerende så selvoptagede de er. Hvorfor få børn. Han kommer til at få skader senere', skrev en til videoen.

'Ja, han landede på madrassen, men hans nakke knækkede næsten', skriver en anden.

'Det er virkelig ikke særligt gode forældre, der hellere vil være kendte og have likes, end at passe på deres barn, der kan gøre skade på sig selv. Ulækkert', skriver en tredje.

Mange seere af videoen var bekymrede for barnets sikkerhed, da de mente forældrene var langt mere fokuserede på deres berømmelse og glemte at være ordentlige forældre.

Sveta lagde senere videoen op på sønnens egen Instagram, hvor hun gav svar på tiltalte fra alle de mange brugere.

'Jeg er to år gammel, og jeg lagde internettet ned. Jeg hopper sådan her ofte, og det er okay med mig. Jeg er en stærk fyr', skrev hun.