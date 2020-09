Lille hund, stort eventyr: Fløj alene på tværs af jorden

Den australske familie Eilbeck var taget på deres livs jordomsejling, da coronakrisen tog fart i foråret.

Med ombord havde de den lille gravhund Pip, og sammen var de nået til USA, da lande verden over efterhånden lukkede deres grænser. Derfor måtte familien skynde sig hjem, hvis ikke de ville strande i USA.

Men på grund af Australiens strenge indrejsekrav til dyr, kunne familien ikke uden videre få Pip med på flyet.

Det skriver CNN.

Efterladt

Pip blev efterladt hos en familieven i North Carolina, for det familien troede kun skulle blive et par dage.

Virkeligheden ville det anderledes.

Med aflyste flyafgange og indrejseforbud for mennesker verden over, måtte familien involvere venner og fremmede på tværs af USA og Australien for at få Pip hjem.

Lang tur

Den lange rejse begyndte i North Carolina, hvorfra en fremmed frivillig fløj til Los Angeles med Pip.

Herfra måtte hun tage den lange rejse alene til Auckland, New Zealand.

Her måtte hun tilbringe 10 dage i karantæne, inden hun efter planen skulle genforenes med sin familie i Sydney, Australien. På vejen skulle hun i 10 dages karantæne i Melbourne, inden den sidste korte flytur hjem til Sydney skulle tages.

Lockdown

Men igen kom corona i vejen: I mellemtiden indførte Australien en kortvarig nedlukning af staten Victoria, hvor Melbourne ligger.

Det betød, at Pip igen strandede langt fra sin families trygge arme.

Efter fire aflyste flyafgange og en omtale af hundedramaet i de lokale nyheder, trådte flyselskabet Virgin Australia til, og fløj Pip hjem.

Derfor endte eventyret lykkeligt:

Den 11. august, fem måneder efter Pip og Eilbeck familien blev adskilt, blev familien genforenet i Sydney lufthavn.