Lille pige døde af begejstring: Havde glædet sig i to år

London Eisenbeis havde ventet i to år på, at hun endelig var blevet over 121 centimeter høj

Tiårige London Eisenbeis havde endelig nået den rette højde, så hun kunne prøve den store vandrutsjebane i en svømmehal. Men hvad der skulle have været en hyggelig familietur, endte fatalt.

Nu fortæller moderen, Tina, i et eksklusivt interview med britiske The Sun om den tragiske dag, hvor hun mistede sin datter.

Tragedien udfoldede sig i den amerikanske svømmehal Zehnder's Splash Village i delstaten Michigan. Foto: Zehnder`s Splash Village

45 minutter inden at ulykken fandt sted, optog moderen en video, hvor hendes datter fortalte, hvor meget hun glædede sig.

Det skulle vise sig, at være den sidste optagelse af London Eisenbeis.

Inden London skulle til at rutsje, smilte hun til sin far.

- London kiggede på sin far. Gav tommel-op. Og rutsjede derefter. Vi fandt hende ligge bevidstløs kort efter, siger moderen til mediet.

Arkivbillede af rutsjebanen. Foto: Zehnder's Splash Village

Tina ventede på, at hendes datter ville møde hende efter sin rutsjetur. Men pludselig lød der en fløjte.

- Jeg tænkte, der var et barn, som var blevet væk for sine forældre, men så kom en kvinde løbende men sine to børn i hånden, som sagde 'Der er én, som er druknet', fortæller Tina.

Til sin store rædsel var det hendes datter, som lå der. London Eisenbeis blev hastet mod nærmeste hospital, hvor hun blev lagt i respirator.

Tinas datter døde senere i hospitalsengen. Hun havde haft et hjertestop.

Hun døde 27. februar.

Tragedie

Lægerne kunne senere konstatere, at London Eisenbeis havde en medført sygdom, som hedder 'Langt QT syndrom', der forstyrrer hjertets elektriske system og kan forårsage pludselig død hos syge og raske.

Ifølge Tina har hendes datters store begejstring for endelig at skulle prøve den rutsjebane, som hun har ventet på i to år, medført, at hjertet stoppede med at slå.

London Eisenbeis havde ellers levet et sundt liv og dyrket masser af motion.

- Jeg ville have taget min datter med hjem, selvom hun ville have været svært hjerneskadet. På en måde er jeg glad for, at hun tog valget for mig. Min datter kæmpede for sit liv, men hun fik senere englevinger, siger Tina.

Tina og hendes mand begravede deres datter 3. marts.

- Hun ville altid have, at alle var glade. Hun ville aldrig have, at man var ked af det, fortæller moderen.

I dag har Tina oprettet en velgørenhedsorganisation i sin datters navn.