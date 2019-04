Lille pige fandt brugt kondom hos McDonald's

Burgerkæden McDonald's har beklaget dybt, efter at en to-årig pige har fundet et formentligt brugt kondom i en af kædens restauranter i Warnbro, der ligger syd for Perth i Australien.

Under et besøg i restauranten fredag aften, opdagede moderen pludselig, at den lille datter gik rundt og suttede på det sorte kondom.

Kvinden ønsker at være anonym. Men hun beretter til mediet 10daily, at hun var ved at bestille mad ved disken, da datteren fandt kondomet. Kvinden fortæller videre, at kondomet formentligt lå på en stol, og at det så brugt ud.

Det var dog ikke muligt at finde indpakningen til kondomet.

Vred over det

- Jeg er virkelig vred over det her. Jeg har ikke kunnet sove. Jeg føler mig ekstremt skyldig over at have taget min datter hen til sådan et sted, siger moderen.

Familien forlod omgående restauranten og tog til læge. Lægen sagde, at man bliver nødt til at vente to måneder, før man kan tage blodprøver, som kan afsløre seksuelt overførte sygdomme.

Lægen instruerede også familien i at hente kondomet på restauranten, så det også kunne blive testet.

Men de ansatte på McDonald's nægtede angiveligt at udlevere kondomet.

Tager det alvorligt

En talsmand fra McDonald's beklager episoden, som nu er ved at blive undersøgt grundigt. Kondomet er angiveligt blevet afleveret på et hospital med henblik på analyser.

- Vi tager situationen meget alvorligt, lyder det fra McDonald's.

Den australske burgerkæde understreger, at hygiejnen har en høj prioritet i restauranterne.