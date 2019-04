Lille pige ville snyde sig syg: Det gik helt galt

Det er aldrig nemt, når man har lidt ondt i 'pjække-tarmen' og egentlig hellere vil være hjemme end at tage til staveprøve på skolen.

Sådan havde den engelske skolepige Lily Schooley det, og hun troede, hun havde fundet på en skudsikker plan til at blive hjemme.

Det fortæller hendes mor Charlotte Schooley til Mirror.

Seksårige Lily havde nemlig lagt mærke til, at flere af hendes skolekammerater fik fri fra skole, når de havde fået skoldkopper.

Med en kommende staveprøve tog den lille pige en rask beslutning.

Hun lånte en rød, vandfast tusch for at 'lave sine lektier', men hun havde helt andre planer med den røde farve.

Ti minutter efter at have 'lavet lektier' gik hun nemlig ned i stuen til sine forældre og fortalte, at hun havde fået et kløende udslæt.

Lily havde virkelig arbejdet med at få det til at ligne skoldkopper. Foto: Kennedy News and Media

Men da forældrene til den lille pige tændte lyset for at se nærmere på udslættet, kunne de godt se, at der var tale om et trick.

Da Charlotte Schooley sagde til datteren, at de måtte skynde sig få hende til lægen, var Lily væk på ingen tid og skyndte sig at sige, at nu havde hun det allerede bedre.

En driftig ung pige med kreative idéer. Foto: Kennedy News and Media

Troede det smittede

Hun prøvede at 'kurere' sig selv ved at skrubbe de røde pletter væk, men tuschen var altså permanent, og pletterne skulle ingen steder.

- Hun forsvandt hurtigt, og vi gik op ovenpå og så, at hun prøvede at skrubbe dem væk. Hun sagde 'mor, jeg kan ikke gå i skole, alle vil grine af mig'. Vi blev nødt til at sende af sted med at brev dagen efter, hvor der stod, at det altså ikke smittede, fortæller moderen.

Det var ikke sjovt at have gymnastik i skolen dagen efter. Foto: Kennedy News and Media

Flere af børnene i Lilys skole var nemlig bange for, at hun smittede med det påtegnede udslæt.

Efter fire dage fik Lily endelig bugt med udslættet.

- Jeg tror, det var hårspray, der til sidst endte med at få det af.