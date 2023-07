Lina mistede sin søn på fødegangen: - Alt gik galt

Den største lykke blev i weekenden til den største sorg, da Lina Aziza mistede sin søn i forbindelse med fødslen. I dag sidder hun tilbage med følelsen af, at sønnens liv kunne have været reddet, hvis personalet ikke havde haft så travlt

Det skulle have været den lykkeligste dag i deres liv.

I stedet blev 7. juli dagen, hvor Lina Aziza og hendes mand mistede deres ufødte søn, Musa, i 41. graviditetsuge, blot få timer før han skulle have været født.

- Jeg er knust til atomer og føler, at mit hjerte er blevet revet ud. Han var vores lille ønskebarn, fortæller Lina Aziza til Ekstra Bladet.

Forud for fødslen er flere dage, hun beskriver som kaotiske, hvor de ansatte på fødeafdelingen har så travlt, at de løber fra den ene fødsel til den anden, og hvor hun bliver sendt hjem med veer og aktivitet i maven og vender tilbage dagen efter til nyheden om, at der ikke længere er hjertelyd.

Den livlige dreng, der så mange gange har ligget i maven og sparket sin mor, er død.

Løber fra stue til stue

Ekstra Bladet har læst Lina Azizas patientjournal fra hospitalet, der bekræfter, at hun 6. juli har tiltagende veer, og at en jordemoder mærker liv i maven, og at hun bliver sendt hjem 'på grund af travlhed i afdelingen'.

I en mail bekræfter Hvidovre Hospital, at Musa ikke overlevede fødslen:

'Vi kan bekræfte, at det pågældende barn ulykkeligvis er afgået ved døden under et fødselsforløb'.

Det er endnu ikke til at sige, om travlheden er med til at koste sønnen livet, eller om dødsårsagen skal findes et andet sted. Forældrene venter stadig på svar fra en obduktionsrapport.

Dog er Lina Aziza ikke i tvivl om, at hendes fødselsforløb påvirkes af travlheden.

- De løber fra stue til stue og når nærmest ikke at færdiggøre deres sætninger hos os, før de må videre. På et tidspunkt modsiger en af overlægerne det, vi lige har fået at vide fra hendes kollega få timer forinden. 'Det giver ingen mening, vi kunne bare have taget vandet,' siger hun, inden hendes telefon ringer, og hun må videre til et akut kejsersnit.

Dagen inden er en jordemoder og en overlæge ifølge Lina Aziza blevet enige om at sende hende hjem og lade fødslen gå i gang af sig selv, hvilket undrer den nye overlæge. Endnu en gang sendes hun dog hjem med besked på at komme tilbage dagen efter.

- Vi har været i gang i flere dage, og jeg græder af smerte og udmattelse og forstår ikke, at der er så mange misinformationer. Men jeg er autoritetstro og tænker: ’Okay, hvis det er overlæger, der siger det, må det passe,' og så tager vi hjem igen.

Stresset og ked af det

På det tidspunkt er Lina Aziza gået 13 dage over tid, og det er mere end tre døgn siden, at hun er blevet sat i gang på Hvidovre Hospital, så da personalet foreslår, at parret kommer veludhvilede tilbage næste dag, lyder det som en god idé.

- Jeg er træt, har haft veer hele natten, er kørt frem og tilbage til hospitalet mange gange og har ikke sovet ordentligt siden tirsdag. Jeg er stresset, er ked af det og har ondt, så da de fortæller os, at vi kan tage hjem og få depoterne fyldt op og komme tilbage og være på deres prioriteringsliste, siger vi ja, fortæller Lina Aziza og tilføjer:

- I dag er jeg fyldt med dårlig samvittighed. Hvad, hvis jeg havde råbt højt og insisteret på at blive hørt og sat i gang? Hvad, hvis jeg havde lyttet til min mavefornemmelse og sagt, at noget var galt? Måske kunne det have ændret noget.

Mærker ikke liv

Da Lina Aziza vågner næste morgen, mærker hun Musa sparke. Hun er glad. Om få timer skal hun endelig holde ham i sine arme.

På vej mod hospitalet er han pludselig stille i maven og reagerer ikke, når hun prikker til ham. Hun forsøger at berolige sig selv ved at tænke, at han også må være træt efter de seneste dage.

Men hendes bange anelser viser sig at være rigtige.

- Da vi kommer ind til skanningen, stivner de ansatte og bliver ligblege. De skanner og skanner og henter flere kolleger ind på stuen for at bekræfte, at det virkelig er sandt. Der er ingen hjertelyd mere. Da de fortæller os, at han er død, har de tårer i øjnene, fortæller hun.

- De forlader stuen, så min mand og jeg er alene, og der bryder vi sammen. I går så alt fint ud, og han rumsterede rundt i min mave. Nu er han død. Min krop ryster, og jeg skriger og går i panik. Jeg føler, at min sjæl forlader kroppen, og at jeg skal dø nu med min søn, fortæller Lina Aziza.

Må ikke kunne ske

Da personalet kommer tilbage, vil parret vide, hvordan det kan gå så galt.

- Jordemødrene siger, at de er meget kede af det. De siger, at det, der ikke måtte ske, er sket, og at grunden til, at de ikke overvågede os, da jeg kom ind med veer, var travlhed. De har tårer i øjnene, og jeg kan se på dem, hvor berørte de er, fortæller Lina Aziza.

Ekstra Bladet har ikke mulighed for at bekræfte oplysningerne, men har spurgt Hvidovre Hospital og Region Hovedstaden, som hospitalet hører under, hvordan de forholder sig til kritikken.

I en mail oplyser Hvidovre Hospital, at regionsrådsformand Lars Gaardhøj (S) og formand for Region Hovedstadens sundhedsudvalg Christoffer Buster Reinhardt (K) har bedt administrationen om en grundig redegørelse for forløbet.

'Det er derudover besluttet at Amager og Hvidovre Hospital laver en hændelsesanalyse, blandt andet for at se på kommunikationen mellem forældre og medarbejdere', står der i mailen.

Forsøger at råbe op

Tilbage sidder Lina Aziza og venter på svar, hun måske aldrig får. Svar på, hvorfor det gik så galt, og på, om noget kunne have ændret på udfaldet, så hun kunne have fået Musa med hjem i live.

- Jeg forsøger ikke at give dem skylden. Jeg forsøger at råbe op om, at travlheden på vores hospitaler kan koste menneskeliv. De løber så stærkt, at de ikke kan følge med.

- Jeg burde google ammeråd og sove dårligt om natten, fordi min søn skal skiftes. Jeg burde bruge al min tid på at kigge forelsket på ham og lære ham at kende og se ham vokse op. I stedet skal jeg tage stilling til sorgorlov og finde ud af, hvordan vi nogensinde lærer at leve med smerten. Og det ønsker jeg ikke for nogen anden.

- Jeg lovede min søn for længe siden, at jeg vil kæmpe for ham resten af mit liv. Det løfte har jeg tænkt mig at holde, og det her er min kamp for ham. For at det aldrig skal ende så galt igen.