Lina mistede søn på fødegangen: Nu reagerer ministeren

Ifølge indenrigs- og sundhedsminister Sophie Løhde 'knokler' de ansatte på landets fødegange for at få enderne til at mødes. Udmeldingen kommer, efter at Lina Aziza har fortalt om at miste sin ufødte søn i forbindelse med fødslen

En stor ulykke.

Sådan beskriver indenrigs- og sundhedsminister Sophie Løhde (V) det mareridt, som Lina Aziza og hendes mand gennemlevede, da de for nylig mistede deres ufødte søn, Musa, i 41. graviditetsuge, blot få timer før han skulle have været født.

'Det er en stor ulykke, der har ramt Lina Aziza og hendes mand, og jeg har den dybeste medfølelse med familien. Det er forfærdeligt at miste et barn. Det er den største smerte for forældre', skriver ministeren i en mail til Ekstra Bladet.

Fredag stod Lina Aziza frem i Ekstra Bladet og fortalte om et 'kaotisk' fødselsforløb på Hvidovre Hospital, hvor de ansatte på fødeafdelingen havde så travlt, at de løb fra den ene fødsel til den anden, og hvor hun blev sendt hjem med veer og aktivitet i maven og vendte tilbage dagen efter til nyheden om, at der ikke længere var hjertelyd.

Deres lille søn var død.

Ifølge Sophie Løhde kan man ikke undgå at blive påvirket af forældrenes tab. Det samme gælder de ansatte på fødegangen:

'For sundhedspersonalet på afdelingen må den ulykkelige hændelse også være svær. For selvom de er professionelle, kan man ikke undgå at blive påvirket', skriver ministeren.

Løb fra stue til stue

Ekstra Bladet har læst Lina Azizas patientjournal fra hospitalet, der bekræfter, at hun 6. juli havde tiltagende veer, og at en jordemoder mærkede liv i maven, men at hun blev sendt hjem 'på grund af travlhed i afdelingen'.

I en mail bekræfter Hvidovre Hospital, at Musa ikke overlevede fødslen:

'Vi kan bekræfte, at det pågældende barn ulykkeligvis er afgået ved døden under et fødselsforløb'.

Det er endnu ikke til at sige, om travlheden var med til at koste sønnen livet, eller om dødsårsagen skal findes et andet sted. Forældrene venter stadig på svar fra en obduktionsrapport. Lina Aziza er dog ikke i tvivl om, at hendes fødselsforløb blev påvirket af travlheden.

Over for Ekstra Bladet bekræfter Sophie Løhde, at de ansatte på fødegangene 'knokler' for at få enderne til at mødes:

'Det skal være en god og tryg oplevelse at føde på vores sygehuse. Og jeg ved, at jordemødre og andet sundhedspersonale knokler for at sikre, at de gravide og fødende får det bedst mulige graviditets- og fødselsforløb. Det forudsætter blandt andet, at der er tilstrækkeligt med ressourcer og et godt arbejdsmiljø, og derfor er der også iværksat flere initiativer for at forbedre forholdene på fødeafdelingerne'.

Jordemoder: Det er rigtig hårdt

På Hvidovre Hospitals fødeafdeling har man længe forsøgt at råbe hospitalets ledelse op. Det fortalte Jane Dahl, der er jordemoder og tillidsrepræsentant for jordemødrene for Amager og Hvidovre Hospital, i weekenden til Ekstra Bladet.

- Vi synes selv, at vi har råbt op i mange år, men man kan godt forstå følelsen af, at der først sker noget, når historier som disse når medierne, og det er jo ikke godt nok, lød det fra Jane Dahl.

- Hvordan påvirker sager som disse de ansatte på afdelingen?

- Personligt er det rigtig hårdt. Nogle gange går det rivravruskende galt, og det er ikke godt nok. Derfor er det også rigtig vigtigt, at patienterne giver deres mening til kende, så ledelsen kender til problemerne, for det er jo ikke første gang, at der sker noget lignende.

Ekstra Bladet ville gerne have stillet Sophie Løhde opfølgende spørgsmål, herunder om ministeren med 'en stor ulykke' mener, at sønnens død kunne have været undgået, men det har ikke været muligt.

