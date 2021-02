Lina vil ikke have genåbning: - Så går jeg konkurs

I en brudekjolebutik på Frederiksberg står Lina von Bale. Butikken er lukket, og det synes hun, at den skal fortsætte med at være.

I hvert fald et stykke tid endnu.

For Lina mener nemlig ikke, at hendes forretning kan holde til, at der bliver åbnet op allerede 1. marts, hvor de nuværende restriktioner står til at udløbe.

- Hvis vi åbner op nu, så går jeg konkurs efter to måneder, siger Lina.

Til dagligt ejer hun WeddingDeluxe, som sælger brudekjoler og planlægger bryllupper, og hun har ligesom mange andre måttet holde sine butikker lukkede på grund af regeringens coronarestriktioner.

Men hun er nervøs for, at der muligvis sker en genåbning snart.

- Alle råber, at vi skal åbne, men vi skal faktisk gøre det omvendte, siger Lina von Bale.

Ifølge hende ville det være katastrofalt at åbne op, fordi det ville få en stor konsekvens for mange forretninger og brancher, i og med at der stadig er et forsamlingsforbud.

Lina von Bale frygter at gå konkurs, hvis der sker en genåbning af samfundet. Foto: Emil Agerskov

- Alle bryllupper, fester, ferier og alt det der er jo aflyst alligevel. Vi er nødt til at vente, så vi kan åbne op rigtigt - allesammen, siger hun.

For i Linas tilfælde betyder det meget, at folk må forsamle sig, hvilket ikke er tilladt nu under det nuværende forsamlingsforbud. Forbuddet har nemlig betydet, at hun ingen bookinger har de næste mange måneder frem, som hun ellers plejer at have.

Egoistisk at alle skal åbne nu

Heller ikke de butikker, som kunne nyde godt af at åbne op igen, skal åbne, hvis det stod til Lina.

For hvis butikkerne stadig holder lukket, så er der heller ikke nogen forretninger, der mister kompensationer og hjælpepakker.

Og indtil alle er klar til at åbne deres butikker igen, når forsamlingsforbuddet bliver løftet, så skal butikkerne forblive lukkede, mener hun.

Hvad holder lukket indtil efter 28. februar? I slutningen af januar forlængede regeringen en række restriktioner til efter 28. februar. Det betød, at en lang række danske virksomheder måtte holde lukket. Det var butikker med undtagelse af apoteker og supermarkeder, og så var det andre liberale erhverv, som frisører, tatovører, massører osv. Restauranter, caféer og barer er også stadig under restriktionerne, ligesom kultursteder som biografer, konceter og museer også er. Det samme gælder for indendørs sport. Vis mere Luk

Men synes du ikke, det er egoistisk, at andre butikker skal holde lukket, fordi du ikke er klar til at åbne?

- Jeg synes faktisk det er egoistisk, hvis man siger, at alle skal åbne, fordi man har lyst til at sælge et par sko. For det er egoistisk over for de brancher, som går konkurs af, at vi skal holde åbent efter 1. marts og mister kompensation.

- Det kan godt være, at nogen siger, det er egoistisk, men jeg kæmper for min branche.