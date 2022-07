Linneas hund blev forgiftet af amfetamin: - Det var voldsomt

Har din hund været udsat for noget lignende? Så skriv til vores tipindbakke 1224@eb.dk.

Det er ikke altid en fredelig affære at slippe sin hund løs i en hundepark.

Det oplevede Linnea Lorenzen Fabricius fra Frederiksberg, der søndag havde taget turen med sin kæreste og dalmatineren Mozart til Nørrebroparken i København.

- Vi var i en hundepark, som er lukket af, hvor Mozart var løs i 15-20 minutter og legede med andre hunde.

- Efterfølgende tog vi en kop kaffe på en café med nogle venner, hvor han lå på jorden. Det tænkte vi ikke meget over, fortæller Linnea til Ekstra Bladet.

Linnea Lorenzen Fabricius har hunden Mozart, som blev amfetami-forgiftet efter en tur i en københavnsk hundepark. Privatfoto.

Rundt på gulvet

Som tiden skred frem, stod det dog klart, at hunden - på kun et halvt år - ikke havde det alt for godt.

- Han var træt og lå og stirrede frem for sig. Han opførte sig underligt, ville ikke med og virkede rundt på gulvet. Det blev værre i løbet af en times tid, forklarer Linnea.

Da Mozart ikke fik det bedre, kontaktede kæresteparret et dyrehospital, der kunne tage ham ind senere på eftermiddagen.

Her blev det konstateret, at han ikke reagerede, som han burde, og han blev derefter taget ind til undersøgelse og behandling over natten.

Positiv narkotest

På dyrehospitalet blev der blandt andet udført en narkotest, som viste sig at være positiv for amfetamin.

- Det var voldsomt at få at vide. Samtidig var det også rart at få en forklaring. For vi var nervøse for, hvad der var sket med ham, lyder det fra Linnea.

Linnea og kæresten fik desuden oplyst, at der ikke er nogen modgift mod sådan en forgiftning.

Den eneste behandlingsform er derfor væske og forsøg på at få hunden til at kaste op.

Dalmatineren Mozart blev testet positiv for amfetamin efter en gåtur i en hundepark i København. Privatfoto.

I bedring

Tirsdag fortæller Linnea, at Mozart er ved at komme til sig selv igen.

- Han sov det meste af dagen i går (25. juli, red.). Han er helt sig selv igen, men træt.

Men selvom kæresteparret fra Frederiksberg fik sig noget af en forskrækkelse, vil det ikke afholde dem fra at slippe Mozart løs igen.

- Vi kan ikke med 100 procent sikkerhed vide, om han har samlet amfetamin op i Nørrebroparken. Det kunne være sket hvor som helst. Vi holder altid øje med ham og slipper ham kun fri i hundeparker i byen.

- Vi vil ikke afholde os fra at komme i Nørrebroparken, men vil nok holde ekstra øje en anden gang, afslutter Linnea.

