Lisa er ikke alene: - De skammer sig

Efter offentliggørelsen af de skjulte TV2-optagelser fra Kongsgården har Ekstra Bladet modtaget utallige beretninger og vidnesbyrd fra blandt andre plejepersonale.

Herunder kan du læse en af de mails, vi har modtaget. Af hensyn til plejeren og plejehjemmet er begge anonyme.

'For nogle år siden blev jeg ringet op af et plejehjem, 15 min efter jeg have lagt et cv op. Jeg var lige blive færdig som sosu-hjælper og troede, det ville blive svært at få job. Men jeg fik rigtig mange beskeder, om jeg ville til samtale, og jeg endte med at gå til samtale et sted, der lå tæt på, hvor jeg boede.

Der var ikke rigtig en samtale, men mere, hvornår jeg kunne starte, og hvor mange timer jeg kunne tage. Den første uge gik jeg med en ufaglært hjælper. Hun lavede en del fejl med hensyn til hygiejnen, men jeg ville ikke rette på hende.



Ugerne gik, og jeg begyndte at sige fra overfor visse ting. For eksempel var der en borger, der have faste sengedage. Det kunne være fru Nielsen (opdigtet navn, red.), der altid lå i sengen fast mandag og lørdag. Denne kvinde var meget socialt anlagt og blev meget ked af at skulle ligge i sengen.

Hun var dement, så hun glemte det dagen efter, hvor hun kom op, så hun kunne ikke sige det til sin datter, der fast kom tre gange om ugen.



Men når jeg sagde fra, kom der tit en spydig bemærkning om, at hvis jeg skulle ødelægge arbejdsmiljøet, ville jeg blive fyret.



Ting, jeg prøvede at gøre opmærksom på, var faste sengedage, hyppigere bleskift og mere fokus på de småtspisende borgere. Men hver gang fik jeg den besked, at holdt jeg ikke op med at klage, ville jeg blive fyret. Jeg endte med efter ni uger at sige op, da jeg ikke kunne klare den trussel om fyring og ikke ville være vidne til omsorgssvigt.



Der var dengang kun 25 procent faglærte og 75 procent ufaglærte - og der var stor udskiftning hele tiden.'