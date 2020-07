Lisa er sosu-assistent: - Det er uværdigt

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. SMS-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

Tak for dit indsendte materiale Mvh. Redaktionen Det opstod en fejl - prøv igen Husk at udfylde alle felter og at vedhæftet materiale ikke må fylde mere end 5 mb. Hvis problemet bliver ved, kan du indsende tip på sms til 1224 (alm. sms takst), eller via email til 1224@eb.dk. Indsend mere materiale

- Hvordan kan du stå og drikke kaffe, når der lugter af urin på min mors værelse, råber en mand, mens han med hastige skridt nærmer sig Lisa Stender og først stopper op, når han står helt tæt på hende.

Lisa Stender træder et halvt skridt tilbage for at lægge afstand mellem dem, overrasket over hans vrede. Hun har haft travlt hele morgenen og har nu 15 minutter tilovers til lige at få noteret en beboers insulin-indsprøjtning, mens hun tager sig en kop kaffe.

- Det er ikke mig, der har haft din mor i dag. Men jeg skal nok gå ind og få skiftet skraldespanden, får hun sagt efter nogle sekunders tavshed.

Manden drejer om på hælen, og Lisa Stender følger efter. Hun efterlader den halvfulde kaffekop på køkkenbordet.

Ringe vilkår

Sådan kan dagligdagen sommetider se ud for personalet på plejehjem. Derfor står Lisa Stender, som er sosu-assistent i Aarhus Kommune, nu frem og fortæller om sine oplevelser med erhvervet.

- Det bygger sig jo op, når man flere gange oplever at blive overfuset og får at vide, at det, man gør, ikke er godt nok, fortæller Lisa Stender.

Den 31-årige sosu-assistent kan med egne ord ikke klare sig til pensionsalderen, hvis hun skal fortsætte i erhvervet. Vilkårene på plejehjemmene er nemlig for ringe, og ofte er der ikke tid til at give borgerne den omsorg, de trænger til.

Artiklen fortsætter efter billedet ...

Lisa Stender uddanner sig nu til socialrådgiver i stedet for sosu-assistent. Foto: Ernst van Norde

Skjulte optagelser

Sosu-assistenters arbejdsvilkår er endnu engang kommet i fokus, efter at Ekstra Bladet mandag i sidste uge offentliggjorde en række skjulte optagelser af groft plejesvigt over for den 90-årige demenssyge Else på plejehjemmet Kongsgården i Aarhus, som Vestre Landsret har forbudt TV2 at vise.

Her er TV2-optagelserne Danmark ikke må se

Lisa Stender har aldrig arbejdet på Kongsgården, men har været på andre plejehjem i Aarhus Kommune, som hun beskriver som 'gode plejehjem'.

Når hun udtaler sig, er det derfor ikke med udgangspunkt i det omsorgssvigt, Else oplevede, men om forholdene på plejehjem generelt, og hvordan det er at arbejde i en branche, som i årevis har været underlagt besparelser.

Ifølge Lisa Stender er der masser gode ting ved at være sosu-assistent, blandt andet at man møder så mange forskellige mennesker.

- Men der er desværre også mange negative ting. Stressniveauet er højt, og der er mangel på medarbejdere. Derfor er der sjældent tid til at yde den der ekstra omsorg, og jeg går hjem fra arbejde og føler, at jeg hele tiden er bagud, siger Lisa Stender.

Artiklen fortsætter efter faktaboksen ...

Hvorfor handler mennesker ondt? Ifølge psykolog, foredragsholder og forfatter Dorthe Birkmose kan eksempelvis plejepersonale udføre onde gerninger, hvis de er blevet forrået. Forråelse er et begreb for en proces, hvor man som følge af pres og afmagt bliver mere og mere rå og brutal i sin tænkning og i sine handlinger. Dorthe Birkmose beskriver, at forråelse er en overlevelsesmekanisme, som man blandt andet ser hos personale på plejehjem, i daginstitutioner, på bosteder for handikappede og på skoler. De skjulte optagelser af 90-årige Else, som Ekstra Bladet offentliggjorde i begyndelsen af sidste uge, viser ifølge Dorthe Birkmose personale, som er blevet forrået. - Først kommer forargelsen, så kommer fordømmelsen, så bliver medarbejderne hængt ud, den enkelte leder på stedet får skylden, så fyrer man, så flytter man, og så vaskes der hænder, siger hun til Politiken. - Så har vi kødranden af politikere og eksperter, der stiller sig op og slet ikke kan forstå, at det er kommet så vidt, og det er jo helt forfærdeligt og uacceptabelt. Det eneste, der sker, er, at det hele fortsætter – bare bedre skjult. Overfor Berlingske fortæller psykologen, at det derfor ikke nødvendigvis er fyringer, der kommer til at løse problemene. - Hvis man bare fyrer et par stykker, kan man godt bilde sig selv ind, at man har løst problemet. Men så ansætter man nogle andre, som skal arbejde under de samme betingelser. Når de bliver slidt, så risikerer de også at reagere med forråelse. Og sådan kan det blive ved og ved, siger Dorthe Birkmose til mediet. Dorthe Birkmose har ikke ønsket at stille op til interview med Ekstra Bladet. Vis mere Luk

Høreapparat eller bleskift

Ifølge Lisa Stender er man som sosu-assistent hele tiden i alarmberedskab.

- Jeg skal jeg altid vurdere, hvad der er mest kritisk: Er det, at en beboers høreapparat er blevet væk, eller er det, at en anden beboer ligger og trænger til et bleskift, siger Lisa Stender.

- I den givne situation valgte jeg at hjælpe borgeren, som trængte til bleskift, først. Da jeg gik ind til beboeren, som havde forlagt sit høreapparat, stødte jeg på hans pårørende, som var stiktossede, fordi han ikke havde fået dem endnu.

- Pårørende ved jo ikke, at jeg har rendt rundt hele morgenen og 'slukket ildebrande', altså taget mig af akutte situationer. De ser ofte kun et øjebliksbillede og tænker måske ikke over, at der er en struktur, som vi skal arbejde ud fra. Og så bliver vi skydeskiverne, fortæller hun.

Artiklen fortsætter efter billedet ...

Lisa Stender bekymrer sig nogle gange for, hvis hendes farmor en dag skal på plejehjem. Foto: Ernst van Norde

Blev præsenteret for glansbillede

Efter afsløringerne om Elses forhold på Kongsgården har politikere stået i kø for at udtrykke, hvor forkert og chokerende det hele er.

I Lisa Stenders øjne er det ikke så sært, at politikerne er overraskede over forholdene. Hun har på to forskellige plejehjem oplevet at få anmeldte besøg fra byrådet.

- Så blev der jo gjort hovedrent og skiftet duge, sat frugtfade og flotte blomster på bordene, og der blev kaldt flere medarbejdere ind, end der normalt ville være.

- Vi blev også bedt om at sætte os i opholdsstuen med beboerne. Så vi sad stort set én til én med dem, hvilket er en normering, de slet ikke er vant til, fortæller sosu-assistenten.

Hun forstår godt, at plejehjemmene handlede sådan.

- Hvis du ved, at du får besøg af Fødevarestyrelsen, sørger du jo også for at gøre rent i køkkenet.

- Men jeg sad der med en fornemmelse af, at det her er bare helt forkert. Det, de blev præsenteret for, var et glansbillede. Det skaber jo ikke ligefrem grund for forandring. Alle besøg burde være uanmeldte, siger hun.

Artiklen fortsætter efter billedet ...

Ifølge fagforbundet FOA står Danmark til at mangle 40.000 medarbejdere i 2028. Foto: Ernst van Norde

Der er brug for forandring, mener Lisa Stender.

- Jeg tror ikke, jeg kender en eneste sosu-assistent, som ikke har overvejet at læse videre, og det er jo ikke godt, når gruppen af ældre vokser, og der mangler varme hænder, fortæller hun.

Selv ville Lisa Stender gerne blive i faget, hvis rammerne var anderledes.

- Jeg er jo nødt til at kunne se mig selv i øjnene, når jeg kommer hjem fra arbejde. Men som det er lige nu, synes jeg, det er uværdigt. Både for de ældre og for personalet, siger hun.