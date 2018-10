Den tidligere svenske statsminister Olof Palmes enke, Lisbet Palme, er død.

Det skriver svenske medier. Heriblandt Expressen.

Lisbet Palme døde efter kort tids sygdom, oplyser familien kort før middag torsdag til det svenske medie TT.

Hun blev 87 år.

Lisbet Palme var gift med Olof Palme fra 1956, og indtil Olof Palme blev skudt og dræbt på gaden i Stockholm i 1986.

Hun kom selv lettere til skade under skudattentatet, hvor hun altså var nærmeste vidne til drabet på en af de mest populære svenske politikere gennem tiderne.

Lisbet Palme arbejdede også i Olof Palmes mindefond og stod blandt andet for uddeling af priser. På billedet fra 2012 er det forfatter Lydia Cacho fra Mexico, som får tildelt et diplom og en check på 75.000 dollars. Foto: AP

Drabet, der stadig er uopklaret, skete på et tidspunkt, hvor Olof Palme var statsminister i Sverige.

Lisbet Palme pegede selv på Christer Pettersson som drabsmand, og selv om han blev frifundet for beskyldningerne om drab, var Lisbet Palme stadig helt overbevist om mandens skyld.

Pettersson blev først idømt livsvarigt fængsel i byretten, men i appelsagen blev han frifundet. Begge gange vidnede Lisbet Palme imod Pettersson.

Retten valgte at se bort fra Lisbet Palmes vidneudsagn, da den frifandt Christer Pettersson for drabet på Lisbet Palmes mand og Sveriges statsminister Olof Palme. Foto: AP

Lisbet og Olof Palme fik sammen sønnerne Mårten, Joakim og Mattias. Ifølge Expressen er de tre samlet efter Lisbet Palmes død. De ønsker imidlertid ikke at sætte flere ord på tabet.

- Jeg vil ikke sige noget nu ud over, at vi henviser til pressemeddelelsen. Vi er alle tre samlet her nu, siger Mårten Palme til Expressen.

Et af de seneste billeder af Lisbet Palme blev taget i december 2013, hvor hun skriftligt kondolerede efter Nelson Mandelas død. På billedet ses også den svenske statsminister Stefan Löfven. Foto: AP

I et af sine sidste større interview i 2010, fortalte Lisbet Palme, at hun trivedes med at stå lidt i skyggen af sin mand, mens han var statminister.

- I lyset af Olof var jeg, og der stod jeg gerne. Hans nærvær var elektrisk; han lyste op. Han havde en utrolig kraft til at ændre ting, som selv jeg ikke kunne forandre, sagde hun i interviewet med Dagens Nyheter.

Lisbet Palme var uddannet psykolog og trænet i observation. I en periode var hun formand for Unicef, FN's Børnefond i Sverige.

En lang række svenske politikere og også enkelte organisationer har valgt at kommentere Lisbet Palmes bortgang. Heriblandt LO i Sverige.

Lisbeth Palme har avlidit. Vila i frid. Våra tankar går till släkt och vänner. — LO Sverige (@LOSverige) October 18, 2018

Lisbet Palme er død. Hvil i fred. Vore tanker går til familie og venner, skriver LO i Sverige på Twitter.

Opdateres...