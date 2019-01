Lisbeth og Søren fanget i motorvejens overhalings-spor i syv timer

Lisbeth og Søren Bjørn Hansen løb tør for strøm under uheld på Vestmotorvejen - ventede i mørke i flere timer på FMD's Vejhjælp

Det udviklede sig til et regulært mareridt for ægteparret Lisbeth og Søren Bjørn Hansen fra Kappendrup, da deres bil løb tør for strøm på Vestmotorvejen ved Storebæltsbroen.

I syv timer sad ægteparret fanget i bilen, som holdt parkeret i overhalingssporet.

Nu kritiserer Søren Bjørn Hansen FDM's Vejhjælp for at lade ægteparret i stikken.

- Vi måtte vente tre timer på FDM. Først da politiet ringede til dem, skete der noget, lyder kritikken fra Søren Bjørn Hansen.

Biler buldrede forbi

Imens blev det mørkt, og bilerne buldrede forbi ægteparrets VW Golf med høj hastighed.

Foto: Mathias Øgendal/ Ritzay Scanpix

- Jeg var virkelig bange. For bilerne kom tæt på, siger den 61-årige pensionist til Ekstra Bladet.

Mareridtet tog sin begyndelse, da en væltet lastvognstrailer mandag den 14. januar i fire og en halv time blokerede for trafikken på motorvejen.

- Vi var på vej hjem fra Sverige, da vi ved 12.30-tiden fik at vide, at broen var lukket. Da der ikke er et regulært nødspor på motorvejen, blev vi dirigeret ud i rabatten i overhalingssporet, så redningskøretøjerne kunne komme frem midt på motorvejen. Her holdt vi så i køen i flere timer.

- Da det var koldt, ville vi på et tidspunkt have varme på bilen. Men den ville ikke starte på grund af manglende strøm. Jeg spurgte de andre bilister, om de havde startkabler med. Men det havde de ikke. Så begyndte det at blive mørkt, og derfor ringede jeg til FDM's Vejhjælp. De forklarede, at de godt måtte køre i midtersporet, så de kunne nå frem til mig, fortæller Søren Bjørn Hansen.

Kom ikke

Men FDM kom ikke, og ved seks-tiden turde Søren Bjørn Hansen ikke vente længere i overhalingssporet. Køen var blevet opløst, og bilerne drønede forbi det strandede køretøj.

- Min mobil var løbet tør for strøm, så jeg besluttede mig til at gå de 700 meter til den nærmeste rasteplads for at lade mobilen op og rykke FDM.

Søren Bjørn Hansen nåede dog ikke at vandre langt på motorvejen, før en politipatrulje fik samlet ham op.

- Betjentene var virkelig flinke. De kørte mig tilbage til bilen, hvor Lisbeth sad og ventede. Betjentene parkerede bag ved vores bil, så de andre bilister kunne blive advaret. Betjentene kontaktede FDM. Efter omkring tyve minutter kom Vejhjælpen. På det tidspunkt var det tre timer siden, vi ringede til FDM første gang, beretter Søren Bjørn Hansen.

Den 61-årige fynbo står frem med sin historie i Fyens Stiftstidende - og nu også Ekstra Bladet - fordi han er utilfreds med servicen hos FDM.

Det er livsfarligt

- Det er jo livsfarligt at holde stille i overhalingssporet på en motorvej, hvor de andre bilister kommer med høj fart. Efter min mening burde Vejhjælpen have prioriteret helt anderledes, siger Søren Bjørn Hansen.

Da hjælpen omsider nåede frem, tog det kun et øjeblik, før bilen var ladet op med strøm nok til at starte.

Martin Østergaard, der er områdechef i FDM Vejhjælp, siger til Fyens Stiftstidende, at ægteparret blev ramt af en lang stribe uheld, som forsinkede indsatsen på stedet.

- Først og fremmest havner de helt forrest i køen. Bilen løber tør for strøm. Så løber deres telefon tør for strøm. Og endelig bliver vores redder nødt til at assistere ved et færdselsuheld nogle hundrede meter bag deres bil, hvor en person måske er kommet til skade, forklarer Martin Østergaard til den lokale avis.

'Super frustrerende'

Ifølge områdechefen prioriterer man altid de biler, som holder længst tilbage i køen. I det konkrete tilfælde var der fire-fem biler, som også var løbet tør før strøm.

Der gik 39 minutter fra Søren Bjørn Hansens første opkald til der bliver aktiveret en redningsvogn.

'Super frustrerende,' konstaterer FDM's områdechef.