Lise samler verdens største puslespil: Det hjælper på kronisk sygdom

Nogle går til fodbold, spiller computer eller læser bøger. Lise Hansen samler puslespil.

Faktisk har hun lige samlet et puslespil, som med sine 42.000 brikker var verdens største, da hun begyndte. Det tog hende tre måneder at fuldføre, og i mellemtiden udkom et endnu større puslespil, så det skal hun selvfølgelig også samle, når hun får fat i det.

- Det hele kom sig af, at jeg havde samlet et på 24.000. Så hørte jeg om en mand, som skulle samle et på 33.600, og det skulle han bruge et år på. Så sagde jeg til min mand: 'Det kan man da ikke bruge et år på'. Så gik jeg i gang. Det tog tre måneder, så var jeg færdig, siger hun.

Hjælper på migræne

Det er ikke kun for hyggens skyld, at Lise Hansen samler puslespil. Hun lider af kronisk migræne, som har holdt hende sygemeldt fra sit arbejde i otte måneder. Puslespillene hjælper hende med at finde ro.

- Det er, som om tankerne er et andet sted end på hovedpinen. Men det kommer jo så bare tilbage, lige så snart jeg går fra det igen. Men jeg får ro i hovedet, når jeg sidder med det, siger hun.

Lise Hansen plejede at kunne samle puslespil til langt ud på natten. På grund af migrænen kan hun i dag kun gøre det i dagslys. Foto: Olivia Loftlund

Lise har været gennem flere former for behandling, men intet har hjulpet hende endnu. På torsdag skal hun til et møde hos et rehabiliteringsteam i Holbæk, hvor hun finder ud af, hvad hun skal gøre på arbejdsmarkedet i fremtiden.

- Som jeg har det nu, så vil jeg gerne have pension. Det kunne jeg have fået, da jeg søgte fleksjob, men da sagde jeg 'nej tak', fordi det syntes jeg ikke, at jeg ville. Men jeg kan godt mærke, at det kan være, der kommer mere ro på, hvis jeg får det, siger hun.

En kæmpe samling I dag er Lise Hansen 52 år og har en samling på omkring 600 puslespil. Hun lægger sammenlagt flere hundredetusinde brikker om året, og gennemsnitligt bruger hun omkring 3 timer om dagen på at samle puslespil. Puslespillene finder hun mange forskellige steder. Blandt andet er hun god til at finde dem billigt på markeder og i genbrugsbutikker, og hun ved præcis, hvor meget hun skal give for dem. Nogle gange kan hun også godt finde på at købe puslespil på internettet, men her har hun oplevet at blive snydt, og derfor er hun varsom med, hvem hun køber dem hos. Dog er hun nødt til at bruge internettet, når hun skal finde de helt store puslespil, for dem kan man typisk ikke få i Danmark.

Lise Hansen opbevarer sine mange puslespil flere steder i huset. Foto: Olivia Loftlund

Samlet siden barndommen

Lise Hansen har samlet puslespil med sin søster, siden de var små. Det har hængt ved hos dem begge, selvom søsteren ikke samler de helt store puslespil.

- Det var noget, vi gjorde derhjemme. Mig og min søster blev enige om, at vi startede cirka i 1979. Der lånte vi et, som var så stort, at da vi havde samlet himlen, måtte vi pakke det sammen for at få det nederste på. Og så har det bare hængt ved, siger hun.

Det er ikke kun normale puslespil, som Lise Hansen samler. Hun har også samlet bolde, 3D-puslespil og sæt med selvlysende brikker. Foto: Olivia Loftlund

Hendes mand og børn har aldrig haft interesse for at samle puslespil, men de giver gerne et sæt i julegave. Til mors dag fik hun endda det ene år et puslespil, som kunne samles til et billede af hendes tre børn.

For nylig er et af børnebørnene begyndt at vise interesse for selv at samle puslespil, så nu kommer der måske alligevel en ny at dele interessen med.