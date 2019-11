Liselotte: Sagsbehandler skriver grimt om min søn

Kære Puk

Min søn er anbragt i en plejefamilie. Han er frivilligt anbragt, efter jeg i en længere periode var indlagt på en psykiatrisk afdeling med en depression. Jeg har desværre ikke rigtig noget familie, og jeg havde ingen venner, der i den periode kunne hjælpe mig, så derfor endte det desværre med, at jeg måtte lade kommunen tage ansvaret for min søn.

I dag er han 11 år, og han har været anbragt i cirka fire år.

I begyndelsen sagde de, at han ville komme hjem igen, når jeg fik det bedre – og at det derfor var en midlertidig løsning. Men da jeg blev udskrevet efter en indlæggelse på flere måneder, havde kommunen en helt anden opfattelse af sagen – og lige siden har det faktisk været op ad bakke. Jeg føler ikke, jeg kan stole dem.

Så jeg fik en kollega fra et sted, jeg arbejder som frivillig, til at hjælpe mig. Hun sagde, at vi skulle søge indsigt i sagen, og da jeg fik alle sagens dokumenter tilsendt, læste jeg for første gang grundigt om sagen. Det var meget hårdt for mig at læse. Jeg følte, at jeg havde svigtet min søn noget så forfærdeligt.

Men det, der fik mig helt ud af den, var, at jeg fandt flere steder, hvor sagsbehandler havde skrevet grimt og nedladende om min søn. Beskrevet hans opførsel og væremåde på en så negativ måde, at det gjorde helt ondt i mit bryst at læse det, og jeg begyndte at græde.

Hun havde for eksempel skrevet, at min søn var ’akavet’, og at han ikke var ’den smarteste’.

Jeg har siden forsøgt at komme i kontakt med sagsbehandleren, men hun svarer ikke, og der henvises hele tiden til en anden eller en leder.

Men er det ulovligt at skrive sådan om børn? Jeg føler, at jeg bliver nødt til at gøre noget, men jeg vil gerne vide, om det, jeg gør, er det rigtige.

Jeg håber, du kan hjælpe os.

Med venlig hilsen

Liselotte P.

Kære Liselotte

Sikke en hård historie, du fortæller her. Jeg er glad for at læse, at du har det godt igen, og at du nu er så rask, at du igen kan have kontakt med din søn.

Jeg har desværre før hørt forældre fortælle, at ’kommunen sagde’ ... og så sker der det modsatte som i jeres tilfælde. Mit råd er, at du skal kæmpe for retten til igen at få din søn tilbage og aldrig give op.

At sagsbehandleren har omtalt din søn nedværdigende i sagsakterne og decideret har udstillet ham, er helt og aldeles uacceptabelt. Det er krænkende og uprofessionelt. Hvis jeg var hendes leder, var hun blevet fyret. Desværre tyder det på, at der er en rådden kultur i den forvaltning – når de ansatte gør det, så gør ledelsen det også. Som regel går råddenskaben oppefra og ned i en organisation.

Socialrådgiver Puk Sabber bestyrer den sociale brevkasse. Foto: Jakob Boserup

Hvis jeg var dig, ville jeg kæmpe for mit barn – som du jo også føler, du bør gøre.

Den bedste måde er at skrive en klage til borgmesteren i din kommune. Du skal skrive en klage om ’kritisabel sagsbehandling’, som det hedder. Og på grund af den måde, hun har omtalt dit barn på, skal der gives en officiel undskyldning, og du skal anmode om at få en anden sagsbehandler, da du jo fremover slet ikke kan stole på et menneske, der skriver så nedværdigende om din søn.

Og hvordan skriver hun så ikke også om andre børn i meget sårbare positioner og livssituationer, som hun jo også har ansvaret for trives? Og som hun desuden har til opgave at afholde lovpligtige børnesamtaler med. Hun burde slet ikke have med anbragte børn at gøre, når det kan dokumenteres, at har overtrådt de etiske grænser i jeres sag.

Jeg ønsker jer det bedste.

Med venlig hilsen Puk