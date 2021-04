Lissi er nødt til at åbne trods 'uhyggeligt' krav: - Det er jo helt umuligt

Mailsvar fra Erhvervsministeriet

'Erhvervsministeriet oplyser, at kravet om forudgående bordreservation for indendørsservering er besluttet af et politisk bredt flertal i forbindelse med at genåbningen af de indendørs serveringssteder har fået fremrykket deres åbning med over to uger. Sundhedsmyndighederne anbefaler fortsat, at samfundsaktiviteten holdes nede på et niveau, der ikke får coronasmitten til at øges i for høj grad. Af den grund er der indført midlertidigt krav om forudgående bordreservation for indendørsservering for at lave en mere kontrolleret og styret genåbning. Derfor fremgår det også af retningslinjerne, at bordreservationen skal være lavet mindst 30 minutter inden ankomst. Som udgangspunkt gælder kravet om forudgående bordreservation frem til d. 6. maj, hvor det oprindeligt var politisk aftalt, at indeservering kunne genåbne.'