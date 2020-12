Lissis første åbningsdag blev også den sidste

Der dufter nymalet, billardbordet har fået ny dug, alle stolene er vasket grundigt af og et skilt med Dannebrogsflag er sat frem udenfor døren.

Lissi Palmelund har knoklet hårdt for at blive klar til åbningen af Lissis Værtshus i Hedensted.

Fredag 11. december kunne hun langt om længe åbne sit eget sted, men fornøjelsen blev kort.

For den første åbningsdag blev også årets sidste for Lissis Værtshus. Som følge af coronanedlukningen af 31 kommuner er Lissi nødt til at lukke ned igen fra klokken 16 og resten af året.

- Det er så ærgerligt, siger Lissi.

I dag var årets sidste chance: Måtte afbestille 100 borde

Artiklen fortsætter under billedet ...

Lissi har fået en hård start på tilværelsen som værtshusejer, men hun piver ikke. Foto: Anders Brohus

Går glip af højsæson

Hun skrev ellers under på lejemålet 30. november, der havde stået tomt siden marts. Og det mente Lissi ikke kunne være rigtigt i en by som Hedensted.

Hun fik lynhurtigt sin alkoholbevilling og blev færdig med istandsættelsen til den store åbningsdag fredag 11. december, hvor alle de trofaste venner og stamgæster fra hendes tidligere arbejde var inviteret.

Men så læste hun på eb.dk torsdag, at Hedensted Kommune pludselig blev omfattet af den delvise nedlukning.

- Så var det bare et spørgsmål om tid, og det viste sig så at være meget kort tid. Man må sige, at jeg har fået en dårlig start. Jul og nytår er højsæson, siger hun.

Lissi Palmelund beskrives dog af de første to fremmødte kunder som 'en af Hedensteds seje, selvstændige kvinder'.

- Alle i Hedensted kender Lissi, så byen skal nok støtte hende fremover, fortæller de.

Artiklen fortsætter efter billedet ...

- Alle kender Lissi, fortæller to af gæsterne. Foto: Anders Brohus

- Hvad skal du så lave nu?

- Jamen jeg holder aldrig fri. Jeg arbejder ved siden af på Hedensted Ladfabrik, så jeg skal nok klare mig.

Håber på en god januar

Selvom Lissis første åbningsdag startede hårdt ud, er hun fortrøstningsfuld.

- Det er surt, men der er ikke noget at gøre ved det. Jeg håber da, at vi må åbne op igen til januar, og at folk så hungrer lidt efter at komme ud.

Den første og sidste åbningsdag blev således brugt sammen med de mest trofaste kunder, der kiggede forbi i løbet af dagen.

Og den blev én, hun aldrig glemmer.

- Tænk at komme i Ekstra Bladet på sin første dag, det er da alligevel også noget, griner hun.

Der var gjort klar til gæsterne hos Lissi, der håber på at kunne vende stærkt tilbage i januar. Foto: Anders Brohus

Johnny åbnede klokken 6 i protest