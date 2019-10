Listeria-frygt: Salater tilbagekaldes fra danske supermarkeder

Hvis du plejer at købe dine salater hos Aldi, gør du klogt i at tjekke dem efter. To forskellige udgaver af måltidssalater tilbagekaldes nu af den tyske supermarkedskæde. Det sker efter, at der er opstået mistanke om listeria hos den hollandske producent af måltidssalater.

Det skriver Fødevarestyrelsen i en pressemeddelelse.

Der er tale om 'salat med kylling' og 'måltidssalat med oksekød'. Alle salater med en holdbarhedsdato før 30.10.2019 er således i risikogruppen. Salaterne er blevet solgt i Aldi-butikker i hele landet.

Billedgalleri 1 af 2 Den tilbagekaldte salat med kylling. Foto: Fødevarestyrelsen 2 af 2 Den tilbagekaldte måltidssalat med oksekød. Foto: Fødevarestyrelsen

Fødevarestyrelsen råder folk, der har købt en af de to salater til at returnere produktet til butikken, hvor de har købt salaterne. Alternativt anbefaler de, at man kasserer produktet.

En infektion med listeriabakterier kan give influenzalignende symptomer, forårsage feber og hovedpine. I mere sjældne tilfælde kan det give mavetarm problemer.

Skulle du opleve nogen af ovenstående symptomer anbefaler Fødevarestyrelsen, at man kontakter sin læge. Symptomerne kan vise sig alt fra få dage efter og helt op til to måneder efter. De fleste listeria-smittede bliver syge efter to til tre uger.