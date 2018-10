LIVE: Helle Thorning-Schmidt og Thure Lindhardt: Sådan kommer vi videre efter #MeToo

Det er snart et år siden, at #MeToo-bevægelsen satte i gang, og i Danmark kom det i høj grad til at handle om film- og kulturlivet, selvom måden vi omgås hinanden på arbejdspladserne egentlig rager alle - også sosu-assistenten og skolelæreren.

Derfor holder Meta Film i samarbejde med Ekstra Bladet et fyraftensevent for at sætte fokus på, hvordan vi kommer videre i fællesskab.

Ved eventet, hvor Helle Thorning-Schmidt er hovedtaler og chefredaktør Karen Bro og debattør Nima Zamani er værter, bliver der blandt andet præsenteret en CEO-guide til landets ledere, som giver konkrete bud på, hvordan man på arbejdspladsen tager ansvar for at afhjælpe seksuelle krænkelser.

Program Intro og velkomst v. værterne chefredaktør Karen Bro og jurist og debattør Nima Zamani Åbningstale v. Helle Thorning-Schmidt Interview om krænkelseskultur og gråzoner med debattør Lior Foighel og kønsforsker Kenneth Reinicke Interviews med skuespillere Thure Lindhardt og Sarah Boberg om hvad magt gør ved os Lancering af #metoo undervisningsmateriale undervisningsminister Merete Riisager og to skoleelever debatterer en case fra materialet Præsentation og lancering af CEO guide Erhvervspsykolog Louise Dinesen og forhandlingskonsulent Marianne Molin om håndteringen af de svære sager Afslutningstale CEO Meta Foldager sender os hjem med et brag

