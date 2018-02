Live i radioen: Journalister endte i slagsmål

Nogen mener at tonen i den offentlige debat er blev for hård, men to russiske journalister hævede lige niveauet, da de i russisk radio og live på YouTube skulle diskutere Stalins rolle i Anden Verdenkrig

Den russiske radiostation Radio Komsomolskaya Pravda havde inviteret to russiske journalister i studiet for at debattere Josef Stalins rolle i Ruslands historie. Det skriver Daily Mail.

De to journalister, den konservative Maxim Shevchenko og hans opponent, den mere liberale Nikolay Svanidze, blev så uenige, da de nåede til at diskutere Stalins rolle i Anden Verdenskrig, at de endte i et slagsmål.

Se den vanvittige situation i klippet øverst - og læs debatten, der førte til slagsmålet herunder