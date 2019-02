LIVE: Nu kigger dansk isbjørne-unge ud

Efter at have vokset sig stor og stærk er den lille unge nu klar til at komme ud og møde personale og gæster i Københavns Zoo. Se med direkte klokken 11

Det var en dramatisk dag, da to isbjørneunger blev født i Zoologisk Have i København i starten af december.

Kun den ene af de to unger overlevede fødslen, som var den første i 20 år.

Det ser dog ud som om, at den overlevende unge har det godt og tilpasser sig sine omgivelser med sin mor, Lynn.

Nu er den lille isbjørn nemlig blevet stor nok til, at den kan få lov til at tage sine første skridt i anlægget, hvor gæsterne i Zoologisk Have kan få lov til at se den.

Her vil den være sammen med sin mor, der kan hjælpe ungen, hvis den skulle falde eller havne et sted, den ikke selv kan komme op fra.

Man har valgt at fjerne al vandet fra anlægget og i anledningen af International isbjørnedag har man ifølge haven også planlagt, at isbjørnene skal have is.

Her er den lille isbjørn ikke mange stunder gammel. Video: Københavns Zoo

Intet navn endnu

Ifølge Zoologisk Have er der endnu ikke et navn i spil.

Det skyldes, at man ikke kan kønsbestemme ungen før om et år eller to.

'Af hensyn til den uerfarne moder og en følsom art generelt forsøger vi at give dyrene så meget ro som muligt. Det betyder, at vi heller ikke går ind til dem. Indtil de er kønsmodne er det meget svært på afstand at se forskel på han- og hunisbjørne, så det er formentlig først når ungen kan undersøges under bedøvelse, at vi får svaret', lyder det fra Zoologisk Have.

Og det er ikke en helt lille unge, Zoologisk Have har med at gøre. Den vejer nemlig allerede syv kilo, vurderer haven.

