LIVE: Nu krydser Mads og Lasse målstregen

Efter mere end 5000 kilometers roning og 50 dage med intet andet end hav og hinanden inden for synsvidde, kan vært med mere Mads Vangsø og premierløjtnant Lasse Wulff Hansen spotte land.

De gjorde det! Her krydser danske roere Atlanterhavet

Ved ren råstyrke og uden nogen former for motoriske hjælpemidler har de kæmpet sig tværs over det atlantiske ocean i en robåd, og nu venter kun det sidste stykke ind mod målstregen og den spændte forsamling af familie, venner og arrangører af det race, de da vil have gennemført; Talisker Whisky Atlantic Challenge.

Mellem mørkegrønne bakkedrag og bag store yachter ligger den tidligere britiske flådebase Nelson's Dockyard. Det er her, Mads og Lasse kommer til at sætte deres fødder på land for første gang i syv uger. Foto/collage: openstreetmaps.org/Mikkel Cramon

Lige siden de stævnede ud fra De Kanariske Øer 12. december, har vi her på Ekstra Bladet hver dag fulgt og talt med danskerne, og vi er selvfølgelig også klar til at tage imod dem, når de kommer i mål.

Nu kan de se målstregen: Vild modtagelse venter danskere

14 af dette års 28 deltagende både er allerede kommet i mål, men de har alle haft tre eller flere roere om bord.

De to danskerne er derfor nu som klart førende toer-båd helt sikre på at tage førstepladsen i den kategori.

Du kan følge hele slutspurten i live-tekst og billeder herunder og i playeren øverst, når vi har båden i sigte. Du kan også følge danskerne i billeder her.