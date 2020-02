Live: Ravklump på 38 kilo under hammeren

For nylig blev et historisk stort stykke rav fundet. Et stykke kopal - som noget meget ungt rav kaldes - på knap 40 kilo.

Nu bliver ravet sat til salg ved en auktion af Bruun Rasmussen. Her vil det unikke stykke rav blive sat til salg 16.35. Hele den store auktion med møbler, tæpper og kunsthåndværker begynder klokken 16.00 og kan følges live øverst.

Begejstringen er da også stor hos Bruun Rasmussen.

- Det er ufattelig usædvanligt, siger Ralph Lexner, der er afdelingsleder hos Bruun Rasmussen.

Kopal-klumpen vejer næsten 40 kilo og måler 66x40x28 centimeter. Den blev fisket op af Skagerrak i december 2019. Foto: Bruun Rasmussen Henrik Wichmann/Ritzau Scanpix

Aldrig set før

Helst præcist vejer kopalen 38,450 kilo, og den måler 66 centimeter.

- Jeg har prøvet at søge på, hvad der er blevet solgt på andre auktionshuse i verden. Jeg har prøvet at se, hvad der er blevet fundet generelt af kopal. Og jeg er aldrig kommet på noget, der tilnærmelsesvis er nået den størrelse, som vi snakke rom her, siger Ralph Lexner.

En kopal er en samling af harpiks og betegnes som forstadiet til rav. Det er altså ikke færdigudviklet rav endnu, og der ville i så fald skulle gå nogle millioner år mere.

Det enorme stykke kopal blev fundet kort før jul i december 2019, da tre fiskere var ude at fange jomfruhummere.

Se også: Rav-klump på 40 kilo kommer på auktion

Du kan følge hele auktionen i playeren øverst fra 16.00.